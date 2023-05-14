Asrın felaketinden 45 sonra yeni evlerine kavuştular! Afetzedeler "akıllı evlerinden" memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

Sabah'ın haberine göre Kavak, "İkinci gün çadırlar dağıtıldı. 45 gün içinde de evlerimiz veridi. Evlerin içi dışı çok güzel. Sadece bize değil, tüm köylümüze ev yapılacak. Bizim köye 14 tane yapıldı ama 49 ev daha yapılacak. Köyümüzün tamamı buraya taşınacak. Nerede var böyle bir hizmet? Allah razı olsun, her şeyimiz tamam. Cumhurbaşkanımız bizzat gelip evlerin anahtarlarını bize teslim etti. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.