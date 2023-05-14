14 Mayıs 2023, Pazar
Asrın felaketinden 45 sonra yeni evlerine kavuştular! Afetzedeler "akıllı evlerinden" memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan evlerinin yerine güvenli evleri 45 gün içinde tamamlanarak kendilerine teslim edilen vatandaşlar yeni evlerinden memnun. Uzun süre çadırda yaşayacaklarını düşünürken kısa süre içinde evleri tamamlanan ve Ramazan bayramını yeni evlerinde geçiren Belpınar köyü sakinleri, "Devlet ilk gün bize yiyecek, ikinci gün de çadır getirdi. 2. Ayın içinde de evlerimize kavuştuk. Çamaşır mandalına varana kadar tüm eşyaları içine koyup bizi dayalı döşeli evlere yerleştirdiler. Allah razı olsun" dedi.
Giriş Tarihi: 14.05.2023 08:00
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