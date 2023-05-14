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Haberler Galeri Asrın felaketinden 45 sonra yeni evlerine kavuştular! Afetzedeler "akıllı evlerinden" memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

Asrın felaketinden 45 sonra yeni evlerine kavuştular! Afetzedeler "akıllı evlerinden" memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan evlerinin yerine güvenli evleri 45 gün içinde tamamlanarak kendilerine teslim edilen vatandaşlar yeni evlerinden memnun. Uzun süre çadırda yaşayacaklarını düşünürken kısa süre içinde evleri tamamlanan ve Ramazan bayramını yeni evlerinde geçiren Belpınar köyü sakinleri, "Devlet ilk gün bize yiyecek, ikinci gün de çadır getirdi. 2. Ayın içinde de evlerimize kavuştuk. Çamaşır mandalına varana kadar tüm eşyaları içine koyup bizi dayalı döşeli evlere yerleştirdiler. Allah razı olsun" dedi.

Giriş Tarihi: 14.05.2023 08:00
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Asrın felaketinden 45 sonra yeni evlerine kavuştular! Afetzedeler akıllı evlerinden memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Özbek köyü sakinleri Ramazan bayramını yeni evlerinde geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asrın felaketinden 45 sonra yeni evlerine kavuştular! Afetzedeler akıllı evlerinden memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

Depremin yaşattığı büyük acıları unutturmaya çalışan devlet 45 gün içinde evleri tamamlayıp, bayramda teslim etti.

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Asrın felaketinden 45 sonra yeni evlerine kavuştular! Afetzedeler akıllı evlerinden memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

Bayramın ikinci günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle anahtarlarını teslim alan depremzedeler yeni evlerini çok beğendi.

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Asrın felaketinden 45 sonra yeni evlerine kavuştular! Afetzedeler akıllı evlerinden memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

TÜM KÖY BURAYA TAŞINACAK
Depremde bölgenin büyük bir yıkıma uğradığını söyleyen Belpınar Köyü sakinlerinden 6 çocuk babası 68 yaşındaki Remzi Kavak, "Deprem büyüktü ama devletimiz de büyük. Kısa sürede yaralarımız sarıldı. Daha ilk başta hemen yiyeceğimiz, içeceğimiz, giyeceğimiz verildi." dedi.

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Asrın felaketinden 45 sonra yeni evlerine kavuştular! Afetzedeler akıllı evlerinden memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

Sabah'ın haberine göre Kavak, "İkinci gün çadırlar dağıtıldı. 45 gün içinde de evlerimiz veridi. Evlerin içi dışı çok güzel. Sadece bize değil, tüm köylümüze ev yapılacak. Bizim köye 14 tane yapıldı ama 49 ev daha yapılacak. Köyümüzün tamamı buraya taşınacak. Nerede var böyle bir hizmet? Allah razı olsun, her şeyimiz tamam. Cumhurbaşkanımız bizzat gelip evlerin anahtarlarını bize teslim etti. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.