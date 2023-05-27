27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hatay’da 40 günde tamamlanan 3 köy evi depremzedelerin beğenisini topladı: Dört dörtlük yapmışlar

Hatay’da 40 günde tamamlanan 3 köy evi depremzedelerin beğenisini topladı: Dört dörtlük yapmışlar

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da yapımı tamamlanan 3 köy evi, depremzedelerin büyük beğenisini topladı. Ailesiyle evi gezen Rasim Veysi, "İnanmadım, geldim gözümle gördüm; yapmışlar ve dört dörtlük. Kendin yapmak istesen bu kadar güzel yapamazsın" dedi.

Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:27
  • 1
  • 10
Hatay’da 40 günde tamamlanan 3 köy evi depremzedelerin beğenisini topladı: Dört dörtlük yapmışlar

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Hatay’da 40 günde tamamlanan 3 köy evi depremzedelerin beğenisini topladı: Dört dörtlük yapmışlar

Altınözü ilçesinde inşası devam eden 20 bloklu 364 konut için 612 personel, 3 vardiya şeklinde çalışmalarını sürdürüyor. 4 blokta kaba inşaat tamamlanırken, 4 blokun yapımında ise büyük mesafe alındığı görüldü.

  • 3
  • 10
Hatay’da 40 günde tamamlanan 3 köy evi depremzedelerin beğenisini topladı: Dört dörtlük yapmışlar

"KÖY EVLERİ HIZLA YAPILIYOR"

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Hatay'ın kırsal mahallelerinde de yöresel mimari ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre tek katlı köy evlerinin inşasını da süratle devam ettiriyor.

  • 4
  • 10
Hatay’da 40 günde tamamlanan 3 köy evi depremzedelerin beğenisini topladı: Dört dörtlük yapmışlar

Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde, 'Hatay İli 5'inci Etap Kırsalı 500 Deprem Konutu Projesi' çerçevesinde yapımına başlanan evler de hızla tamamlanıyor.

  • 5
  • 10
Hatay’da 40 günde tamamlanan 3 köy evi depremzedelerin beğenisini topladı: Dört dörtlük yapmışlar

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 120 ile 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı köy evlerinin 3 tanesinin yapımı tamamlandı.