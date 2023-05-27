Hatay’da 40 günde tamamlanan 3 köy evi depremzedelerin beğenisini topladı: Dört dörtlük yapmışlar

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da yapımı tamamlanan 3 köy evi, depremzedelerin büyük beğenisini topladı. Ailesiyle evi gezen Rasim Veysi, "İnanmadım, geldim gözümle gördüm; yapmışlar ve dört dörtlük. Kendin yapmak istesen bu kadar güzel yapamazsın" dedi.