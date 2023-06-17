Köy evleri teslim ediliyor! 80 köy evi daha bayram öncesi depremzedelere teslim edilecek

Özbek Köyü'nde teslim edilen 3 ev vardı, diğer evlerin yapımı için çalışmalar sürüyordu ve artık sona gelindi yapım aşamaları tamamlandı. Birçok evde kaba inşaat bitti, dış cephe boyaları yapılıyor. Evlerin içindeki ince işçilikler ise titizlikle yapılıyor. TOKİ tarafından yapılan diğer evlerde de çalışmalar hızlı şekilde ilerliyor.