Köy evleri teslim ediliyor! 80 köy evi daha bayram öncesi depremzedelere teslim edilecek
Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta gece gündüz çalışıldı, evlerini kaybeden depremzedeler için seferber olundu. Kısa sürede inşa edilen köy evlerinin teslimatı devam ediyor. Kurban Bayramı’ndan önce 80 köy evi daha hak sahiplerine verilecek. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kahramanmaraş’tan aktardı. Tamamlanan ve yapımı devam eden köy evleri A Haber Drone kamerasına yansıdı.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen 11 ilde yaraların sarılması için devlet ve millet el ele 7/24 çalışmaya devam ediyor. Devlet vatandaşların bir an önce kalıcı konutlara geçmesi için büyük bir mücadele örneği sergiliyor.
Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 80 köy evi Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerine teslim edilecek. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu aktarırken tamamlanan evler de A Haber Drone kamerasına yansıdı.
Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardıkları şöyle:
"Deprem bölgesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kalıcı konutların yapılabilmesi için hem kırsal hem kent merkezlerine yakın noktalarda belirlenen zemin etüt çalışmasının yapıldığı noktalarda kalıcı konutların yapımı sürüyor. Biz de yapımı tamamlanan köy evlerini ekranlara taşıdık. Burada çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Burası Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesine bağlı Özbek Köyü. Burada 80 konutun Kurban Bayramı öncesinde teslim edileceği Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından açıklandı. Burada son sürat süren bir çalışma var. Evleri yetiştirmek için gece-gündüz mesai harcanıyor. Bölgede köyler adeta yeniden kuruluyor.
Özbek Köyü'nde teslim edilen 3 ev vardı, diğer evlerin yapımı için çalışmalar sürüyordu ve artık sona gelindi yapım aşamaları tamamlandı. Birçok evde kaba inşaat bitti, dış cephe boyaları yapılıyor. Evlerin içindeki ince işçilikler ise titizlikle yapılıyor. TOKİ tarafından yapılan diğer evlerde de çalışmalar hızlı şekilde ilerliyor.
Gaziantep İslahiye'de birçok blokun kaba inşaatının bittiğini biliyoruz. Vatandaşların geçici olarak barındıkları konteyner kent ve çadır kentlerden kalıcı konutlara yerleşebilmeleri için çalışmalar sürüyor. Deprem bölgesinde vatandaşların kalıcı evlere kavuşması için hummalı bir çalışma yapılıyor."
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