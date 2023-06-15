Köy tipi deprem konutlarının yapımı sürüyor: Bayramda 55 ev daha teslim edilecek

Çabucak, "Cumhurbaşkanımız bize bu güzel evleri yaptı. İçerisine her şeyi döşedi. Biz çok mağdurduk, bu zor günümüzde herkes yanımızda oldu. Allah devletimizden razı olsun. Bu zor günümüzde bize bir mutlu yuva verdiler" dedi.