Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Kurban Bayramı A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefour çalışma saatleri 2023!

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir. Bazı marketlerin açılış saatleri bayramda 10:00 olarak belirtilmiştir.

Zincir marketlerin bazı şubelerinde ise bayramın birinci günü kapalı olduğu ibaresi yer almaktadır.



Zincir marketlerin dışındaki özel işletmeler esnek çalışma saatlerine sahiptir ve farklılık göstermektedir.