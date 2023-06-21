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Konya’da rezidanstaki işkencede mütalaa açıklandı! Genç kıza işkence yapan sanıklar için istenen ceza belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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Konya’da rezidanstaki işkencede mütalaa açıklandı! Genç kıza işkence yapan sanıklar için istenen ceza belli oldu

Dehşete düşüren olay geçen yıl 8 Nisan tarihinde Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir rezidansta meydana geldi. 22 yaşındaki Demet Aydın, Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci tarafından zorla götürüldüğü rezidansta saçları kesilip, vücudunda sigara söndürülerek saatlerce işkenceye uğradı. Genç kıza kabusu yaşatan 3 şüpheli olayın ardından tutuklandı. Murat Demirci, Sara Demir ile Tuğba Demirci hakkında mütalaa açıklandı. Sanıklar hakkında 32,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci, geçten yıl Nisan ayında bir rezidansa zorla götürdükleri Demet Aydın'a saatlerce işkence yaptı.

Genç kızın saçlarını usturayla kesen, vücudunda sigara söndüren, bıçakla boyun bölgesini çizen, telefonunu zorla alan ve hakaretlerde bulunan 3 şüpheli olayın ardından tutuklandı. 3 şüpheli yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

32,5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Sabah'ın haberine göre, Murat Demirci, Sara Demir ile Tuğba Demirci Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi.

Duruşmaya Demet Aydın ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı sanıklarla ilgili mütalaasını açıkladı.

Mütalaada her 3 sanığın olayın birlikte iştirak halinde işlediklerini ifade ederek, 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından 32,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti kararını vermek üzere duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

Tutuksuz 3 sanık yine aynı rezidansta 28 yaşındaki Eda Kaya'ya yönelik 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit ve hareket' ile 'yaralama' suçlarından 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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