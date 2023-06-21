Konya’da rezidanstaki işkencede mütalaa açıklandı! Genç kıza işkence yapan sanıklar için istenen ceza belli oldu

Mütalaada her 3 sanığın olayın birlikte iştirak halinde işlediklerini ifade ederek, 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından 32,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.