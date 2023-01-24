Saçlarını kesip vücudunda sigara söndürmüşlerdi! Tahliye edildiler! Dünyası başına yıkılan Demet isyan etti

Konya'daki bir rezidansta Demet Aydın'a işkence yaparak dehşeti yaşatan Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci yaklaşık 10 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Demet Aydın'ın avukatları ise bu tahliye kararına itirazda bulundu. Bu karar üzerine bir kez daha yıkıldığını belirten Demet Aydın ise 'Bana yapılanların cezası bu kadar mı?' diyerek yaşananlara isyan etti.

Giriş Tarihi: 24.01.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 12:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL