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Saçlarını kesip vücudunda sigara söndürmüşlerdi! Tahliye edildiler! Dünyası başına yıkılan Demet isyan etti

Konya'daki bir rezidansta Demet Aydın'a işkence yaparak dehşeti yaşatan Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci yaklaşık 10 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Demet Aydın'ın avukatları ise bu tahliye kararına itirazda bulundu. Bu karar üzerine bir kez daha yıkıldığını belirten Demet Aydın ise 'Bana yapılanların cezası bu kadar mı?' diyerek yaşananlara isyan etti.

Giriş Tarihi: 24.01.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 12:08
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Saçlarını kesip vücudunda sigara söndürmüşlerdi! Tahliye edildiler! Dünyası başına yıkılan Demet isyan etti

Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci, geçtiğimiz yıl Nisan ayında bir rezidansa zorla götürdükleri Demet Aydın'ın saçlarını makasla kesip, vücuduna sigara söndürüp işkence yaptı.

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Saçlarını kesip vücudunda sigara söndürmüşlerdi! Tahliye edildiler! Dünyası başına yıkılan Demet isyan etti

Aynı gece Merve Kaya'ya da (28) işkence yapan şüpheliler, her iki mağdurun da şikayeti üzerine tutuklanıp cezaevine gönderildi. Sanıklar Merve olan ismini daha sonra Eda olarak değiştiren genç kızın davasından Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilirken, Demet Aydın'a yaptıkları nedeniyle tutuklu bulunuyordu.

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Saçlarını kesip vücudunda sigara söndürmüşlerdi! Tahliye edildiler! Dünyası başına yıkılan Demet isyan etti

'DEMET'İN DÜNYASI BAŞINA YIKILDI'
Tutuklu sanıklar Murat Demirci, Sara Demir ve Tuğba Demirci Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4'üncü duruşmasında cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınıp tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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Saçlarını kesip vücudunda sigara söndürmüşlerdi! Tahliye edildiler! Dünyası başına yıkılan Demet isyan etti

Halen daha fiziken ve psikolojik olarak tedavi gören Demet Aydın haberi alınca yıkıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan genç Demet, "Bana yapılanların cezası bu kadar mı?

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Saçlarını kesip vücudunda sigara söndürmüşlerdi! Tahliye edildiler! Dünyası başına yıkılan Demet isyan etti

Yaşadıklarımı bir ben biliyorum. Ben aylardır bununla yüzleşmeye çalışıyorum. Dünyam başıma yıkıldı" dedi.