Rezidansta işkence! ’Korkudan dışarı çıkamıyorum’

'REZİDANSTA DEHŞET'

Şüpheliler genç kızı merkez Selçuklu ilçesinde stüdyo dairelerin olduğu siteye götürdü. Kameralara yakalanmamak için genç kızı arka kapıdan binaya sokan şüpheliler, el ve ayaklarını bağladıkları Demet'e işkence yapmaya başladı. Şüphelilerden Sara D., 'Sevgilim Murat'ı sen mi ayarttın' dedi. Demet ise onu ağabey gibi gördüğünü, çocuklarından birkaç yaş büyük olduğunu, kendisini taciz etmesi üzerine kafedeki işinden ayrıldığını söyledi. Ancak buna rağmen Sara D. genç kıza inanmayıp işkencelerini sürdürdü. Demet'i çırılçıplak soyan, yüzünde sigara söndüren ve saçını makas ve bıçakla kesen, bu anları da cep telefonu ile kaydeden şüpheliler, kendisine ve teyzesine zarar vereceği yönünde tehdit edip, 3 saat süren işkencenin ardından genç kızı bıraktı. Bindiği taksiyle tekrar çalıştığı kafeye dönen Demet A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.