Rezidansta işkence! 'Korkudan dışarı çıkamıyorum'
Konya’da eski patronu ile nişanlısı ve arkadaşı tarafından işkenceye maruz kalan Demet A.: Tutuklanmaları beni biraz olsun mutlu etti ama dışarıya çıkmaya korkuyorum. Onların dışarıya çıkacağı düşüncesi beni ürkütüyor
Konya'da eski patronu Murat Demirci, nişanlısı ve arkadaşının işkencesine maruz kalan Demet A., yaşadığı travmayı üzerinden atmaya çalışıyor. Dışarıya çıkmaya korktuğunu söyleyen Demet A., kendisine işkence eden kişilerin dışarıya çıkacağı düşüncesinin kendisini ürküttüğünü söyledi.
ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRDÜLER
Geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet verici olayda Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci, 21 yaşındaki Demet A. ile 27 yaşındaki iç mimar Merve K.'ya bir rezidansta işkence etmişti. Genç kızların vücudunda sigara söndüren, saçlarını ustura ile kesen, üzerindeki kıyafetleri çıkartıp cinsel istismarla tehdit eden 3 şüpheli, Demet A.'ya yaptıkları eylem nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış ancak Merve K.'ya yönelik eylemleri nedeniyle tutuklanmıştı. Demet A.'nın avukatı Furkan Avcı'nın şüpheliler hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılıp, tutuklanmalarına yönelik yaptığı itiraz mahkemece kabul edilmiş, işkence çetesi Demet A.'ya yönelik eylemleri nedeniyle de tutuklanmıştı.
'DÜŞÜNMEK BİLE ÜRKÜTÜYOR'
SABAH'a konuşan Demet A. tutuklama kararının biraz olsun kendisini mutlu ettiğini anlatarak, "Dışarıda can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden çıkmaya korkuyorum. Onların dışarıya çıkacak düşüncesi bile beni ürkütüyor. İtiraz üzerine tutuklanmaları biraz da olsa beni mutlu etti. Olması gereken buydu. Onların cezalarını çekmesini istiyorum. Ben onlar yüzünden insanların yüzüne bakamıyorum. Kimseyle konuşamıyorum. İnsanlarla iletişimim koptu" dedi.
PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR
Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genç kızların yaşadığı travmaya kayıtsız kalmadı. Bakanlığa bağlı ekiplerin işkence mağduru genç kızlara ulaşarak yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için psikolojik destek vermeye başladıkları belirtildi.
ŞİKÂYETİNİ ÇEKSİN DİYE 500 BİN LİRA TEKLİF ETMİŞLER
Olayla ilgili tutuklanan şüphelilerin cezaevine girdikten sonra işkence ettikleri iki kişiden biri olan Merve K.'ya aracı olan bir kişi ile ulaşarak şikâyetinden vazgeçmesi için 500 bin TL para teklif ettiği ileri sürüldü. Ancak genç kadının bu teklifi reddedip şikâyetinde ısrarcı olduğu öğrenildi.
TACİZ VE İŞKENCEYE UĞRAYAN DEMET A'NIN TEYZESİ ŞOK AYRINTILARI ANLATTI
Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kafede çalışan Demet A. (21) iddiaya göre eski patronu Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) tarafından bıçak zoruyla kaçırılıp saatlerce işkence gördüğünü belirterek şikâyetçi oldu.
"DAVADAN VAZGEÇİN!"
Demet A.'nın teyzesi Zeynep Çoban, SABAH'a konuştu: "5 gündür gecemiz gündüzümüz yok. Bize olaydan sonra aracı göndererek 'Davadan vazgeçin, maddi olarak ucu bucağı olmayacak, fiyatı siz belirleyin' denildi.
"AKŞAM EVE BIRAKIRKEN YANAĞINI OKŞUYORMUŞ!"
Yeğenimin orada işe başladıktan 1 ay kadar sonra hal ve hareketleri değişmeye başladı. Yeğenim, "Çalıştığım yerde Murat diye biri var, benim ne kadar güzel olduğumu, hayatımda biri olmasaydı beni hayatına alacağını, benden etkilendiğini söylüyor" dedi. Akşamları eve bırakırken yanağını okşuyormuş.
BU İŞİ KAPATALIM DEDİLER VE HAYATI ZİNDAN ETTİLER
Kafenin genel merkezine mail attım. Kafe müdürü 'Kusura bakmayın bu işi kapatalım' dedi. Biz de uzatmadık. Ama bu durum çok farklı. Bize hayatı zindan ettiler." Demet A.'nın avukatı Furkan Avcı, adli kontrol kararı ile şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Avukatın itirazı kabul edildi.
REZİDANS DEHŞETİNDE İKİNCİ PERDE! TEK MAĞDUR DEMET A. DEĞİLMİŞ
Türkiye, Demet A.'nın eski patronu Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci tarafından gördüğü işkenceyi konuşuyor. Demet'in ardından şüphelilerin işkencesine maruz kalan iç mimar Merve K.'nın ifadesine de SABAH ulaştı. Demet A.'nın avukatı Furkan Avcı, adli kontrol kararı ile şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Avukatın itirazı kabul edildi.
ALIN İŞTE BU MERVE! İSTEDİĞİNİZİ YAPIN
Dehşeti her ayrıntısına kadar anlatan Merve.K., "Murat kolumdan tutup zorla beni daireye soktu. İçerideki kadınlara 'Alın işte Merve bu, istediğinizi yapın' dedi. Saçlarımı ustura ile kesip yüzümde sigara söndürdüler" dedi.
NELER OLMUŞTU?
SABAH'ın ulaştığı son dakika haberine göre Konya'da 21 yaşındaki Demet A'nın boynuna ip bağlayıp, bıçak zoruyla kaçıran ve götürdükleri rezidansta cinsel istismarda bulunup, saçını makas ve bıçakla kesen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı. Hayatının en zor günlerini geçirdiğini belirten Demet, "Bana hiç unutamayacağım acıları yaşattılar. Beni çırılçıplak soyup, bu anları videoya aldılar. Eve çağıracakları kişilere tecavüz ettireceklerini söylediler. Cinsel istismarda bulundular. Psikolojik destek alacağım. Yaşadığım dehşeti unutamıyorum" dedi.
Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kafeyi işleten Murat D., yanına sevgilisi ve ortağı Sara D. ve arkadaşları Tuğba D'yi de alarak eski elemanları Demet A'nın çalıştığı kafeye gitti. Genç kızı arayıp önemli bir mesele olduğunu ve konuşmak istediğini söyleyen Murat D., dışarı çıkar çıkmaz Demet'i kadın arkadaşları ile birlikte zorla araca bindirdi. Kadınlar tarafından boğazına ip bağlanan ve bıçak çekilen Demet, bağırıp yardım isteyemedi.
'REZİDANSTA DEHŞET'
Şüpheliler genç kızı merkez Selçuklu ilçesinde stüdyo dairelerin olduğu siteye götürdü. Kameralara yakalanmamak için genç kızı arka kapıdan binaya sokan şüpheliler, el ve ayaklarını bağladıkları Demet'e işkence yapmaya başladı. Şüphelilerden Sara D., 'Sevgilim Murat'ı sen mi ayarttın' dedi. Demet ise onu ağabey gibi gördüğünü, çocuklarından birkaç yaş büyük olduğunu, kendisini taciz etmesi üzerine kafedeki işinden ayrıldığını söyledi. Ancak buna rağmen Sara D. genç kıza inanmayıp işkencelerini sürdürdü. Demet'i çırılçıplak soyan, yüzünde sigara söndüren ve saçını makas ve bıçakla kesen, bu anları da cep telefonu ile kaydeden şüpheliler, kendisine ve teyzesine zarar vereceği yönünde tehdit edip, 3 saat süren işkencenin ardından genç kızı bıraktı. Bindiği taksiyle tekrar çalıştığı kafeye dönen Demet A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
'VÜCUDUNA BIÇAKLA İMZALARINI ATMIŞLAR'
Murat D. ve Sara D.'nin ortak işlettiği kafede 1 ay çalıştıktan sonra 1,5 ay önce oradan ayrılan Demet A. yaşadıklarını anlattı. Demet A., "Yanında çalıştığım süre boyunca beni hem sözleri ile hem de hareketleri ile taciz ediyordu. Sürekli yüzümü ellemeler, yaşın bir önemi olmadığı yönünde sözler söylüyordu. Ailemde buranın uygun olmadığın söyledi ve oradan ayrıldım.
ÇIRILÇIPLAK SOYUP VİDEOYA ÇEKTİLER
Olay gecesi önemli bir konu konuşacağını söyleyip beni dışarı çağırdı. Dışarı çıkınca iki kadın saklandığı yerden çıkıp beni zorla araca bindirdi. Bıçak dayayıp, sesimi çıkarmamam istendi. Eve getirdiklerinde elimi kolumu bağladılar. Sevgilisi ile bir ilişkim olmadığını söylememe, haklı olmama rağmen özür dilediysem de fayda etmedi. Sara D. bana işkence yapmayı sürdürdü. Çırılçıplak soyup videoya çektiler.
YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜLER
Yüzümde sigara söndürüp, saçımı makas ve bıçakla kestiler. Ne kadar yalvarsam da bırakmadılar. Beni tecavüz ettirmekle tehdit ettiler. Cinsel istismarda bulundular. Bu bizim imzamız diyerek göğsüme bıçakla imza attılar. Dayanacak gücüm kalmayınca bıraktılar. Telefonumu gasp ettikleri için kimseden yardım isteyemedim" dedi.
HEMEN ARDINDAN BAŞKA BİR KIZADA AYNISINI YAPMIŞLAR
Demet A. şüphelilerin kendisinden hemen sonra başka bir kıza da aynısını yaptıklarını belirterek, "O kızda şikayetçi oldu. Ona da bana yaptıklarını yapmışlar. Yakalanınca da bizim kendi kendimize bunları yaptığımızı, bir suçlarının olmadığını söylemişler. Bana hiç unutamayacağım acıları yaşattılar. Ben insanların yüzüne bakamıyorum. Psikolojim alt üst oldu. Hiç suçum yokken bana saatlerce işkence yaptılar. Birde bizi arayıp şikayetimizi geri çekmemizi istiyorlar. Cezalarını çeksinler istiyorum" diye konuştu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, yağma' suçlarından işlem yapıldı. 3 şüpheli Demet A'ya yönelik eylemleri nedeniyle adli kontrol alırken, diğer genç kıza yönelik eylemleri nedeniyle tutuklandı.
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