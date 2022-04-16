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Rezidansta genç kadına dehşeti yaşattılar! İşkence görüntüleri tüyler ürpertti! Savcılık harekete geçti! İşte istenen ceza

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Rezidansta genç kadına dehşeti yaşattılar! İşkence görüntüleri tüyler ürpertti! Savcılık harekete geçti! İşte istenen ceza

Rezidansta iç mimar Merve K.’ya işkence yapan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci hakkında 5 gün sonra iddianamede hazırlandı. Şüphelilerin tehdit, yağma, cebir, hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret suçlarını işlediği ileri sürüldü

Türkiye günlerdir Demet A. (21) ile Merve K.'ya (27) rezidansta yapılan işkenceyi konuşuyor. 10 Nisan günü genç kızların vücudunda sigara söndüren, saçlarını ustura ile kesen, üzerindeki kıyafetleri çıkartarak işkenceler yapan şüpheliler Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı iddianamede şüpheliler hakkında 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit, birden fazla kişi tarafından gece vakti konutta yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından 31.5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Murat Demirci

İddianamede şunlara yer verildi: Süpheliler fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etti. Merve K.'nın kıyafetlerinin makas ile kesilmesi nedeniyle mala zarar verme suçu oluştu. Merve K.'ya 'orospu, fahişe, sürtük, varoş' gibi kelimeler kullanarak onur, şeref ve saygınlığına saldırıp hakaret suçu işlediler.

Merve K.'nın cep telefonu ve çantasını zorla alarak yağma yaptılar. Sonra etkin pişmanlık göstererek bunları iade ettiler.

Silahtan sayılan cop, makas, bıçak gibi aletlerle Merve K.'nın evden çıkmasına engel oldular. Yine bu aletleri kullanarak birden fazla kişi ile tehdit ettiler.

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