Rezidansta genç kadına dehşeti yaşattılar! İşkence görüntüleri tüyler ürpertti! Savcılık harekete geçti! İşte istenen ceza

Cumhuriyet savcısı iddianamede şüpheliler hakkında 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit, birden fazla kişi tarafından gece vakti konutta yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından 31.5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Murat Demirci

İddianamede şunlara yer verildi: Süpheliler fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etti. Merve K.'nın kıyafetlerinin makas ile kesilmesi nedeniyle mala zarar verme suçu oluştu. Merve K.'ya 'orospu, fahişe, sürtük, varoş' gibi kelimeler kullanarak onur, şeref ve saygınlığına saldırıp hakaret suçu işlediler.