Hakan Fidan sahaya indi! Londra’da kritik zirve Yunan’ın canını sıktı! Korku manşetlere yansıdı

Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da görüşülecek.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ MASADA

Öte yandan Fidan'ın ikili görüşmelerde neleri masaya yatıracağı da merak konusu oldu. Dış basında dolaşan haberlere göre Fidan'ın önüne İsveç'in NATO'ya girme meselesinin konulması muhtemel.