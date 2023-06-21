Hakan Fidan sahaya indi! Londra'da kritik zirve Yunan'ın canını sıktı! Korku manşetlere yansıdı
Dünya Londra'da yapılacak olan Ukrayna konulu toplantıya kilitlendi. Toplantıya Türkiye adına katılmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İngiltere'ye gitti. Fidan'ın görevi devraltıktan sonra ilk yurt dışı ziyareti kapsamındaki toplantıda Ukrayna dışında İsveç'in NATO'ya üyeliğinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Yunan basını Fidan'ın ilk kez ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'le görüşeceğine dikkat çekerken, görüşmede F-35 ve F-16'ların da masaya geleceği öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Haziran tarihlerinde Londra'da düzenlenecek, 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'na (URC2023) iştirak etmek üzere, İngiltere'yi ziyaret edecek.
"İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK"
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, 21-22 Haziran'da düzenlenecek konferansa katılacak.
Bakan Fidan'ın, söz konusu konferansta, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.
İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenecek 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, sonuncusu Lugano'da İsviçre ile birlikte gerçekleştirilen yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.
Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.
TOPLANTIYA ÜST DÜZEY KATILIM
Uluslararası toplumu bir araya getirecek konferansın açılış konuşmalarını, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve etkinliğe çevrim içi katılacak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yapacak. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal de konferansın açılışında konuşacak.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, konferansa katılacak üst düzey isimler arasında yer alıyor.
Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da görüşülecek.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ MASADA
Öte yandan Fidan'ın ikili görüşmelerde neleri masaya yatıracağı da merak konusu oldu. Dış basında dolaşan haberlere göre Fidan'ın önüne İsveç'in NATO'ya girme meselesinin konulması muhtemel.
Uluslararası ajanslar ayrıca Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni olarak Avrupa'nın genelinde kabul edilen terör örgütü PKK'nın İsveç'te aktif olmasını gerekçe olarak gösterdi.
BLİNKEN İLE GÖRÜŞECEK
Fidan'ın Londra ziyareti elbette en çok Yunanistan'ın gündemindeydi. Yunan gazetesi İeidiseis Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Londra'da görüşeceğinden bahsetti. Gazete, İsveç'in NATO'ya girme meselesinin gündemde olduğunu dile getirdi.
Kathimerini de söz konusu görüşmeyi mercek altına alan gazeteler arasındaydı. Aynı zamanda bu ziyaretin Fidan'ın koltuğu Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldığından beri yapacağı ilk ziyaret olduğuna vurgu yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GS kura saati | 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu?
- AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?
- Mis gibi kokusuyla gönlünüzü fethedecek Osmanlı köftesi! Bayılarak yediğimiz İsveç tarifi de meğer bizim
- Torba yasa maddeleri tek tek sıralandı! Detaylar netleşiyor! 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur Tescil affı, kira, staj ve çıraklık sigortası...
- Toprağı sıksan bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor! Milyon dolarlık keşif! İki katına çıktı!
- 1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, ne zaman? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda bayram harçlığı verilecek mi, var mı?
- Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman, hangi tarihte yatacak? %34 zam sonrası yaşlılık aylığı ne kadar, kaç TL oldu?
- SED yardımı son dakika 2023 ne kadar, kaç TL oldu? SED yardım ödemesi zamlı ne zaman yatacak?
- ÖGG sınavı ertelendi mi, neden ertelendi? 2023 EGM Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim yazılı sınav hangi tarihte, ne zaman yapılacak?
- 4A, 4B emeklisine sevindiren haber sabah verildi! 7.500 TL üstü maaş alanların yüzü gülecek! SGK ile anlaştılar...
- Bir tepsisi şipşak hazır olan pide tarifi! Oklava, merdane derdi yok! Herkesin yapabileceği lezzet şöleni...
- SGK'dan emekli olacaklara yeni haber! 1999-2000-2008 yıl ve prime yenileme! BAĞ-KUR'lular feshederek...