Burası İzlanda değil! Görüntüler Türkiye'den
İzlanda dağlarını hatırlatan bu görüntülerin adresi Erzurum. Tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra, insan elinin dokunmadığı şelale ve çevresi turizme açılması için bekliyor. İşte saklı kalmış doğal hazineden kartpostallık görüntüler...
Erzurum'un Uzundere İlçesinde saymakla bitmeyecek doğal güzellikler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Şelalesi, gölleri, uçsuz bucaksız kanyonları, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra gizli kalmış yaylaları, şelaleleri görenleri hayretler içinde bırakıyor.
İzlanda dağlarını hatırlatan doğal güzellikler keşfedilmeyi bekliyor. Uzundere ilçesi Ulubağ mahallesinde bulunan Kardeşler Mezrası sadece bunlardan birisi. Adeta karpostallık görüntü oluşturan mezra manzarası sosyal medyada ilgiyle izleniyor. Görenler video montaj sanıyor. Yüzlerce tür çiçek ve yabani hayvan çeşitliliği ile ön plana çıkan mezraya ulaşım yolu stabilize yol olduğu için ziyaret etmek isteyenler bu bölgeye gidemiyor. İnsan elinin dokunmadığı şelale ve çevresi turizme açılması için bekliyor.
Bölge sakinleri bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor. Koca bir mahalle var gibi görünse de burada yaşayan kimseler yok. Sadece yaz aylarında kısa süreliğine gelen vatandaşlar ve hayvan yetiştiriciliği yapanlar mezra evlerinde kalıyor. Doğu Anadolu Bölgesinde keşfedilmeyi bekleyen harkülade yerler mevcut.
Bu yerde o yerlerden sadece bir tanesi. Baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünen mezrada insan etkeni bulunmadığı için tertemiz bir ortam mevcut.
Çöpün, kirli havanın bulunmadığı bu yer keşfedilmek ve ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor.
Ulubağ Mahallesi sakinlerinden Mehmet Önal, bölgenin turizme kazandırılması ve özellikle ulaşım sıkıntısının giderilmesi noktasında destek beklediklerini belirterek, "Bizler bile bu yaylaya gitmek için zorlanıyoruz. Gerçekten görülmesi ve gezilmesi gereken yerler. Avrupa'da bu tarz yerlere gitmek ya da görmek için ciddi masraflar yapıyor. Herkesi bu güzellikleri göremeye davet ediyoruz" dedi.
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