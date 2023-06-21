Burası İzlanda değil! Görüntüler Türkiye’den

Ulubağ Mahallesi sakinlerinden Mehmet Önal, bölgenin turizme kazandırılması ve özellikle ulaşım sıkıntısının giderilmesi noktasında destek beklediklerini belirterek, "Bizler bile bu yaylaya gitmek için zorlanıyoruz. Gerçekten görülmesi ve gezilmesi gereken yerler. Avrupa'da bu tarz yerlere gitmek ya da görmek için ciddi masraflar yapıyor. Herkesi bu güzellikleri göremeye davet ediyoruz" dedi.

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