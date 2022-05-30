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Haberler Galeri İç mimar Merve’ye rezidansta işkence olayında tüyler ürperten ayrıntılar: Makas kaydı ve iç çamaşırı…

İç mimar Merve’ye rezidansta işkence olayında tüyler ürperten ayrıntılar: Makas kaydı ve iç çamaşırı…

Konya'daki bir rezidansta 27 yaşındaki iç mimar Merve K.'ya işkence eden kafe sahibi Murat Demirci, ortağı ile nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin yargılanma sürecine başlandı. Daha önceki ifadelerinin yalan olduğunu söyleyen zanlılardan Tuğba Demirci, "Merve hareket içeren sözler söyleyince tezgahtaki bıçakla saçlarını kestim. Makasla keserken makasın kayması sonucu iç çamaşırı da kesildi. Merve'yi o gün tanıdım. Çok pişmanım" şeklinde konuştu. Murat Demirci de savunmasında Sara Demir'in kendisinden gizlice telefonundan Merve'ye mesaj göndererek eve çağırdığını dile getirdi. Sara Demir de bu iddianın tam tersine Murat'ın mesaj göndererek Merve'yi çağırdığını iddia etti. İşte Türkiye'nin konuştuğu rezidansta işkence olayında şoke eden ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 30.05.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 15:55
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İç mimar Merve’ye rezidansta işkence olayında tüyler ürperten ayrıntılar: Makas kaydı ve iç çamaşırı…

Türkiye'nin gündemine oturan rezidans vahşetinde iç mimar Merve K.'ya işkence eden 41 yaşındaki Murat Demirci, 24 yaşındaki nişanlısı Sara Demir ile 22 yaşındaki arkadaşları Tuğba Demirci'nin Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlandı. İlk mahkemeye tutuklu zanlılar, mağdur Merve K. ve taraf avukatları katıldı.

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İç mimar Merve’ye rezidansta işkence olayında tüyler ürperten ayrıntılar: Makas kaydı ve iç çamaşırı…

EMNİYETTEKİ İFADELERİNİN TAM TERSİNİ ANLATTILAR

Tutuklu sanıklar daha önce emniyet ve savcılıktaki ifadelerini aksine farklı ifadeler verdi. Tuğba Demirci, Merve'nin saçını kestiğini itiraf etti. Demirci, "Sara ile olaydan 6 gün önce uçakta tanıştım. Erkek arkadaşının doğum günü olduğunu benimde gelip gelemeyeceğimi sordu. Bende Murat'ın erkek arkadaşımın tanıdığı olduğu için gelebileceğimi söyledim. Nereye çağıracakları konusunda kararsız kalınca benim evimde karar kıldık.

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İç mimar Merve’ye rezidansta işkence olayında tüyler ürperten ayrıntılar: Makas kaydı ve iç çamaşırı…

"MAKAS KAYDI VE İÇ ÇAMAŞIRI…"

Ben Merve'yi daha önce hiç görmedim tanımıyorum. İsmini de gelince öğrendim. Sara bir şey sordu. O da hakaret ederek cevap verdi. Bana da hakaret edince tezgahtaki makası alıp 2-3 kes saçlarını kestim. Bu sırada makas kaydı ve iç çamaşır yırtıldı. Telefonunu çantasını almadım. Çok pişmanım. Merve'den özür dilerim. Daha önceki ifademi de Sara ve Murat dediği için verdim" dedi.

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İç mimar Merve’ye rezidansta işkence olayında tüyler ürperten ayrıntılar: Makas kaydı ve iç çamaşırı…

"KİMSE YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRMEDİ"

Murat Demirci ise, "Sara benim telefonumdan izinsiz olarak Merve'ye mesaj atarak eve çağırmış. Benim olaylardan bilgim yok. Kimse yüzünde sigara söndürmedi. Sara elindeki sigarayı atınca Merve'nin yüzüne geldi. Merve daha sonra kendi isteği ile evden çıktı" dedi.

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İç mimar Merve’ye rezidansta işkence olayında tüyler ürperten ayrıntılar: Makas kaydı ve iç çamaşırı…

Sara Demir ise, "Mesajları ben değil Murat attı. Hatta bana ne yazacağını sordu. Ben zaten İsviçre'de yaşıyorum. Kafenin yüzde 80 ortağı benim. Bütün işleri, evimi, köpeğimi Murat'a bırakmıştım.