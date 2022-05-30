İç mimar Merve’ye rezidansta işkence olayında tüyler ürperten ayrıntılar: Makas kaydı ve iç çamaşırı…
Konya'daki bir rezidansta 27 yaşındaki iç mimar Merve K.'ya işkence eden kafe sahibi Murat Demirci, ortağı ile nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin yargılanma sürecine başlandı. Daha önceki ifadelerinin yalan olduğunu söyleyen zanlılardan Tuğba Demirci, "Merve hareket içeren sözler söyleyince tezgahtaki bıçakla saçlarını kestim. Makasla keserken makasın kayması sonucu iç çamaşırı da kesildi. Merve'yi o gün tanıdım. Çok pişmanım" şeklinde konuştu. Murat Demirci de savunmasında Sara Demir'in kendisinden gizlice telefonundan Merve'ye mesaj göndererek eve çağırdığını dile getirdi. Sara Demir de bu iddianın tam tersine Murat'ın mesaj göndererek Merve'yi çağırdığını iddia etti. İşte Türkiye'nin konuştuğu rezidansta işkence olayında şoke eden ayrıntılar…
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