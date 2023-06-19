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Nereden nereye! Haliç CHP yönetiminde 90’lara döndü | Vatandaş isyan etti: Çok rahatsız edici

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Nereden nereye! Haliç CHP yönetiminde 90’lara döndü | Vatandaş isyan etti: Çok rahatsız edici

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşın çilesi olmaya devam ediyor. Katlanan sorunların her geçen gün daha da belirgin hale geldiği güzel İstanbul'da "Altın Boynuz" olarak bilinen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde çok büyük özenle temizlenen Haliç'in suyu kahverengiye büründü. Vatandaşlar kötü kokuların da yayıldığı Haliç'in temizlenmesini istedi. İşte iç sızlatan görüntüler...

İstanbul'un önemli noktalarından biri olan "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Ağırlıklı olarak ada ve çevresinde yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı.

Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olduklarını belirterek Haliç'in temizlenmesini istedi. Kıyıda da çöplerle kaplanan Haliç, havadan görüntülendi.

"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BİR KOKU"

Nurcan Öztürk, "Yukarıda oturuyoruz. Çocukları havalandırmak için buraya iniyoruz. Eskiden koku yoktu. 4 ve 5 aydır bir koku hissediyoruz. Çok rahatsız edici bir koku. Özellikle sabahları yoğun bir şekilde hissediyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARLA GELDİĞİMİZDE MİKROP KAPAR DİYE KORKUYORUZ"

Sütlüce Parkı'na gelen bir vatandaş ise "Eskiden gayet güzeldi. Yürüyüş yapıyorduk. Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz. Şuan memnun değiliz. Kokudan dolayı çocukları getiremiyorum. Eskiden gayet mis gibiydi" diye konuştu.

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