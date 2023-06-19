Nereden nereye! Haliç CHP yönetiminde 90’lara döndü | Vatandaş isyan etti: Çok rahatsız edici

İstanbul'un önemli noktalarından biri olan "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Ağırlıklı olarak ada ve çevresinde yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı.

Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olduklarını belirterek Haliç'in temizlenmesini istedi. Kıyıda da çöplerle kaplanan Haliç, havadan görüntülendi.