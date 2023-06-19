Adana’da pitbull kavgası: Kadının burnunu kırdı

Sürekli köpeğini başıboş bırakıyor ve kedilere saldırtıyor. Köpek saldırabilir bu onun doğasında var ama komşumuz tüm mahalledeki kediler benimmiş gibi benimle hep tartışıyordu. 'Bu kedileri buradan toplayacaksın, gideceksin yoksa katliam çıkar', 'Seni öldürmem için 1 mermi yeter' gibi tehditler savurdu. 'Beni mi tehdit ediyorsun?' dediğimde ise bana saldırdı.