İstanbul’da sevgilisi tarafından katledilmişti! Son sözleri ortaya çıktı: Benim yaşamaya hakkım yok mu?
İstanbul'da geçen eyülül ayında bir sitede Ersin Müezzin ayrıldığı eski sevgilisi Burcu Tokaç'ı çocukların da evde olduğu sırada silah ile kafasından vurarak katletti. 32 yaşındaki Tokaç’ın cinayetten önce söylediği son sözler yürek yaktı. Genç kadının tartışma esnasında, "Benim yaşama hakkım yok mu" dediği ortaya çıktı. İfadesine başvurulan komşusu da Burcu Tokaç'ın, "Yardım edin" şeklinde çığlıklar attığını söyledi. Katil zanlısının "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İşte kahreden olayın detayları...
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde geçen eylül ayında ayrıldığı sevgilisi, bir çocuk annesi 32 yaşındaki Burcu Tokaç'ı silahla vurarak katleden 35 yaşındaki Ersin Müezzin hakkındaki soruşturma tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, ayrılığı hazmedemeyen Ersin Müezzin, Burcu Tokaç'la konuşmak istedi ve ablası Burçin Tokaç'la birlikte kaldığı eve gitti.
İkili arasında tartışma çıktı ve saldırgan genç kadını önce darbetti, ardından kafasına ateş etti. Bu sırada evde Tokaç kardeşlerin çocukları da vardı.
"BENİM YAŞAMAYA HAKKIM YOK MU?"
Sabah'ın haberine göre, tutuklanan Ersin Müzezzin ifadesinde, olay günü tartışırlarken talihsiz kadının "Benim yaşamaya hakkım yok mu" dediğini söyledi.
Eski sevgilisinin silah çıkardığını öne süren Müezzin, silahı elinden almaya çalıştığını ve bu sırada patladığını söyledi. Tokaç'ın yere düşüp kafasından kan gelmesiyle vurulduğunu anladığını ileri süren adam tutuklandı.
CİNAYETTEN SONRA OTURUP TELEFONLA KONUŞMUŞ
Ablasının öldürüldüğü evde olan Burçin Tokaç ise ifadesinde, olay esnasında çocukların da geldiğini ve onları uzaklaştırdığı esnada bir el silah sesi duyduğunu söyledi.
Gittiğinde ablasının yerde yattığını, Ersin Müzezzin'in hiçbir şey olmamış gibi kapı girişinde bulunan dolabın üzerinde oturarak telefonla konuştuğunu belirtti. Bir komşu da genç kadının, "Yardım edin" çığlıklarını duyduğunu söyledi.
SAVCILIKTAN KRİTİK DEĞERLENDİRME
Savcılık, şüphelinin elinde atış artığına rastlanmadığını ancak olaydan 3 saat sonra yakalandığı için bu süre zarfında atış artığından kurtulmuş olabileceğini ifade etti.
Silahta katil ve maktulün parmak izinin bulunduğunu da aktaran savcılık, genç kadının şüpheliden silahı almak üzere hamle yapmasıyla bu izin oluşmasının hayatın olağan akışına uygun olduğunu belirtti.
Tabancanın patlama anında şüphelinin elinde olduğunun değerlendirildiğini kaydetti.
"Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari ücret zam oranı bugün belli olacak mı? 2023 Temmuz ayı...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak 2023? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? TYT, AYT, YDT...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuç takvimi açıklandı mı?
- Harfi harfine uyanlar anında zayıflıyor! 4 ayda iğne ipliğe döndü! İşte, Işın Karaca'nın 32 kilo verdiren diyet listesi!
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor?
- Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Gençlere bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek 2023?
- Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?
- Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, kimlere verilecek? VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Şartları ve başvuru tarihi hakkında detaylar...
- 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık şartı sıralandı! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000-2008 sonrası EYT çizelgesi...
- Karatay diyetinde 3 önemli kural! Canan Karatay 'sadece bunları yapın' dedi! Vücuttaki toksinleri atmak için...