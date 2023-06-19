İstanbul’da sevgilisi tarafından katledilmişti! Son sözleri ortaya çıktı: Benim yaşamaya hakkım yok mu?

CİNAYETTEN SONRA OTURUP TELEFONLA KONUŞMUŞ

Ablasının öldürüldüğü evde olan Burçin Tokaç ise ifadesinde, olay esnasında çocukların da geldiğini ve onları uzaklaştırdığı esnada bir el silah sesi duyduğunu söyledi.