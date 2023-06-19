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İstanbul’da sevgilisi tarafından katledilmişti! Son sözleri ortaya çıktı: Benim yaşamaya hakkım yok mu?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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İstanbul’da sevgilisi tarafından katledilmişti! Son sözleri ortaya çıktı: Benim yaşamaya hakkım yok mu?

İstanbul'da  geçen eyülül ayında bir sitede Ersin Müezzin ayrıldığı eski sevgilisi Burcu Tokaç'ı çocukların da evde olduğu sırada silah ile kafasından vurarak katletti. 32 yaşındaki Tokaç’ın cinayetten önce söylediği son sözler yürek yaktı. Genç kadının tartışma esnasında, "Benim yaşama hakkım yok mu" dediği ortaya çıktı. İfadesine başvurulan komşusu da Burcu Tokaç'ın, "Yardım edin" şeklinde çığlıklar attığını söyledi. Katil zanlısının "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İşte kahreden olayın detayları...

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde geçen eylül ayında ayrıldığı sevgilisi, bir çocuk annesi 32 yaşındaki Burcu Tokaç'ı silahla vurarak katleden 35 yaşındaki Ersin Müezzin hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, ayrılığı hazmedemeyen Ersin Müezzin, Burcu Tokaç'la konuşmak istedi ve ablası Burçin Tokaç'la birlikte kaldığı eve gitti.

İkili arasında tartışma çıktı ve saldırgan genç kadını önce darbetti, ardından kafasına ateş etti. Bu sırada evde Tokaç kardeşlerin çocukları da vardı.

"BENİM YAŞAMAYA HAKKIM YOK MU?"

Sabah'ın haberine göre, tutuklanan Ersin Müzezzin ifadesinde, olay günü tartışırlarken talihsiz kadının "Benim yaşamaya hakkım yok mu" dediğini söyledi.

Eski sevgilisinin silah çıkardığını öne süren Müezzin, silahı elinden almaya çalıştığını ve bu sırada patladığını söyledi. Tokaç'ın yere düşüp kafasından kan gelmesiyle vurulduğunu anladığını ileri süren adam tutuklandı.

CİNAYETTEN SONRA OTURUP TELEFONLA KONUŞMUŞ

Ablasının öldürüldüğü evde olan Burçin Tokaç ise ifadesinde, olay esnasında çocukların da geldiğini ve onları uzaklaştırdığı esnada bir el silah sesi duyduğunu söyledi.

Gittiğinde ablasının yerde yattığını, Ersin Müzezzin'in hiçbir şey olmamış gibi kapı girişinde bulunan dolabın üzerinde oturarak telefonla konuştuğunu belirtti. Bir komşu da genç kadının, "Yardım edin" çığlıklarını duyduğunu söyledi.

SAVCILIKTAN KRİTİK DEĞERLENDİRME

Savcılık, şüphelinin elinde atış artığına rastlanmadığını ancak olaydan 3 saat sonra yakalandığı için bu süre zarfında atış artığından kurtulmuş olabileceğini ifade etti.

Silahta katil ve maktulün parmak izinin bulunduğunu da aktaran savcılık, genç kadının şüpheliden silahı almak üzere hamle yapmasıyla bu izin oluşmasının hayatın olağan akışına uygun olduğunu belirtti.

Tabancanın patlama anında şüphelinin elinde olduğunun değerlendirildiğini kaydetti.

"Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

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