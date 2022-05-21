21 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü

Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2022 11:31
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşın çilesi olmaya devam ediyor. Katlanan sorunların her geçen gün daha da belirgin hale geldiği güzel İstanbul'da "Altın Boynuz" olarak bilinen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde çok büyük özenle temizlenen Haliç'in suyu kahverengiye büründü. Bu üzücü olay sonrası İBB'nin ne cevap vereceği merak konusu oldu. 7 Kasım 2019'da Ekrem İmamoğlu, Haliç'te yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin projesini iptal etmiş ve "temel atmama töreni" üzerinden şovmenliğe soyunmuştu.
Türkiye zirveye tırmanıyor!
Türkiye zirveye tırmanıyor!
Haliç’te suyun rengi kahverengiye döndü
Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü
Eren Abluka ile teröre ağır darbe!
Eren Abluka ile teröre ağır darbe!
Sınırda 21 kişi yakalandı!
Sınırda 21 kişi yakalandı!
Avrupa’da maymun çiçeği alarmı!
Avrupa’da maymun çiçeği alarmı!
FOX TV spikerine sert tepki!
FOX TV spikerine sert tepki!
Ünlü restoranın istinat duvarı can aldı!
Ünlü restoranın istinat duvarı can aldı!
Kaliteli süt için ne gerekli?
Kaliteli süt için ne gerekli?
Türkiye’de buğday sıkıntısı var mı?
Türkiye’de buğday sıkıntısı var mı?
Rüşvet çetesinin sabit fiyat tarifesi!
Rüşvet çetesinin sabit fiyat tarifesi!
Rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
Rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
İşte iddialar ve gerçekler
İşte iddialar ve gerçekler
Daha Fazla Video Göster