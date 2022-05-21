CHP'li İBB nerede? Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşın çilesi olmaya devam ediyor. Katlanan sorunların her geçen gün daha da belirgin hale geldiği güzel İstanbul'da "Altın Boynuz" olarak bilinen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde çok büyük özenle temizlenen Haliç'in suyu kahverengiye büründü. Bu üzücü olay sonrası İBB'nin ne cevap vereceği merak konusu oldu. 7 Kasım 2019'da Ekrem İmamoğlu, Haliç'te yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin projesini iptal etmiş ve "temel atmama töreni" üzerinden şovmenliğe soyunmuştu.