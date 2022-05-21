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CHP'li İBB nerede? Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşın çilesi olmaya devam ediyor. Katlanan sorunların her geçen gün daha da belirgin hale geldiği güzel İstanbul'da "Altın Boynuz" olarak bilinen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde çok büyük özenle temizlenen Haliç'in suyu kahverengiye büründü. Bu üzücü olay sonrası İBB'nin ne cevap vereceği merak konusu oldu. 7 Kasım 2019'da Ekrem İmamoğlu, Haliç'te yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin projesini iptal etmiş ve "temel atmama töreni" üzerinden şovmenliğe soyunmuştu.

Giriş Tarihi: 21.05.2022 00:14 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 00:15
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CHP’li İBB nerede? Haliç’te suyun rengi kahverengiye döndü

"Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi.

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CHP’li İBB nerede? Haliç’te suyun rengi kahverengiye döndü

Haliç'te suyun rengindeki değişiklik özellikle Eyüpsultan Silahtarağa sahilinde göze çarpıyor. Kahverengileşme, ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşıyor.

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CHP’li İBB nerede? Haliç’te suyun rengi kahverengiye döndü

İskelede teknelerin bağlandığı alanda sudaki renk değişimi net bir şekilde ortaya çıkıyor.

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CHP’li İBB nerede? Haliç’te suyun rengi kahverengiye döndü

Teleferik Tramvay Durağı yakınlarında yürüyüşe çıkan Semahat Akıncı Şişmanoğlu, 8 ay önce de buraya geldiğini ve bugünkü görüntüye çok şaşırdığını söyledi.

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CHP’li İBB nerede? Haliç’te suyun rengi kahverengiye döndü

Şişmanoğlu, "Önceki ziyaretimde su pırıl pırıldı, elimi uzatıp içesim geldi. Bugün buranın hali çok berbat. Simsiyah bir renk, bir şey görülmüyor." dedi.