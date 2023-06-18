İşte Ekrem İmamoğlu’nun Haliç algısı ve AK Parti gerçeği…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ BİR KONUŞMA DAHA

Projeyi nasıl hayata geçirdiklerini 2019'daki konuşmasında bir kez daha hatırlatan Başkan Erdoğan, "Biz Haliç'i kurtaracağız, yeniden o eski ihtişamlı günlerine döndüreceğiz, burayı tekrar Altın Boynuz haline getireceğiz.' dedik ve kolları sıvadık." dedi.

Beyoğlu Camikebir'deki Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, atık su arıtma tesisleri kurarak, Haliç'e atık su girişini önlediklerini, Haliç'teki balçığı yine bir boru hattıyla bugünkü Alibeyköy'de bulunan Vialand'a taşıdıklarını aktarmıştı.