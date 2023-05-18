Tahliye olması bekleniyordu...Kadir Şeker davasında yeni karar!
Türkiye'nin adım adım takip ettiği Kadir Şeker davasında yeni bir gelişme meydana geldi. Konya’da Özgür Duran’ı bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve ardından tahliye edilen 22 yaşındaki Kadir Şeker’e verilen ceza Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Şeker’in kovid-19 izninin bitmesinin ardından Açık Cezaevinde cezasını tamamlayacağı belirtildi.
5 Şubat 2020 günü Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan Piri Reis Parkı içerisinde meydana geldi. Kadir Şeker, dayak yediğini düşündüğü Ayşe Dırla'nın birlikte yaşadığı sevgilisi Özgür Duran'ı çıkan boğuşmada esnasında bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Tutuklanan, Kadir Şeker, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Sabah'ın haberine göre, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından kararın bozulmasının ardından Şeker, geçtiğimiz yıl 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıktı. Kadir Şeker, bu kez 10 yıl 10 ay hapse çarptırılıp, tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine dosya bir üst mahkeme olan 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen heyet, 7 Temmuz günü Şeker'in tahliyesine karar verdi.
KARAR ONANDI
Sabah'ın haberine göre, itirazların üzerine dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de verilen hapis cezasının onanmasına karar verdi. Kadir Şeker, cezasının bundan sonraki bölümünü Açık Cezaevinde geçirecek. Şeker'in Açık Cezaevlerinin Temmuz ayına kadar kovid-19 izinli olması nedeniyle bu süre zarfında dışarıda olacağı öğrenildi. Bu iznin uzatılmaması durumunda ise Şeker'in Temmuz ayında cezasının infazı için yeniden cezaevine gireceği belirtildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Türkiye'nin 3 yıldır konuştuğu olay 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'a engel olmaya çalıştı.
KALBİNDEN BIÇAKLADI
Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçakladı. Duran, kurtarılamadı. Kadir Şeker ise tutuklandı.
MÜEBBET 12,5 YILA İNDİRİLDİ
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker, ömür boyu hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.
Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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