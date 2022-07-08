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Kadir Şeker’in ilk paylaşımı gündeme oturdu: Son nefesime kadar ülkeme hizmet edeceğim

Türkiye'nin adım adım takip ettiği Kadir Şeker davasında geçen gün bir gelişme kaydedildi. Tekrar yargılanan Kadir Şeker 2 sene 5 ay bir gün sonra hapishaneden tahliye oldu. Özgürlüğüne kavuşarak babaevine giden Kadir Şeker'in sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşım oldukça ilgi topladı. İşte Kadir Şeker'in ilk paylaşımı…

Giriş Tarihi: 08.07.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 14:27
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Kadir Şeker’in ilk paylaşımı gündeme oturdu: Son nefesime kadar ülkeme hizmet edeceğim

Türkiye'nin 2 yıldır konuştuğu olay 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'a engel olmaya çalıştı.

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Kadir Şeker’in ilk paylaşımı gündeme oturdu: Son nefesime kadar ülkeme hizmet edeceğim

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçakladı. Duran, kurtarılamadı. Kadir Şeker ise tutukland

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Kadir Şeker’in ilk paylaşımı gündeme oturdu: Son nefesime kadar ülkeme hizmet edeceğim

MÜEBBET 12,5 YILA İNDİRİLDİ

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker, ömür boyu hapis cezası aldı.

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Kadir Şeker’in ilk paylaşımı gündeme oturdu: Son nefesime kadar ülkeme hizmet edeceğim

Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

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Kadir Şeker’in ilk paylaşımı gündeme oturdu: Son nefesime kadar ülkeme hizmet edeceğim

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.