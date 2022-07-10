Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz! Yeniden mi tutuklanacak?
Son dakika haberine göre Konya’da Özgür Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz edildi. Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş yaptığı itirazda, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek Şeker’in hükmen tutuklanmasını talep etti.
5 Şubat 2020 günü Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan Piri Reis Parkı içerisinde meydana gelen olayda, dayak yediğini düşünerek yanına gittiği Ayşe Dırla'nın birlikte yaşadığı sevgilisi Özgür Duran ile aralarında boğuşma çıkan Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden oldu.
Kadir Şeker'e Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından geçtiğimiz ay bozuldu. Bozma karanının ardından Kadir Şeker 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıktı.
Kadir Şeker bu seferde 10 yıl 10 ay hapse çarptırılarak tutukluluk halini devamına hükmedildi. Yapılan itirazlar üzerine Şeker, 7 Temmuz günü Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.
TAHLİYEYE İTİRAZ
Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, "Tahliye kararı usul ve yasaya aykırı olup, kamuoyu baskısıyla oluşan kamu vicdanını rahatlatmak adına verilmiş mahkemelerin tarafsız ve bağımsızlığını zedeleyici nitelikte bir karardır.
Dosyaya başından beri hakim olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğuna devam kararı verirken, 4. Ağır Ceza Mahkemesi yalnızca bir günlük inceleme ile tahliye kararı vermiştir.
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