Kadir Şeker kurtarmıştı! Ayşe Dırla’nın kuzenleri uyuşturucuyla yakalandı

Ancak sürücüler yola devam etti, ekipler de peşlerine düştü. Yapılan takiple durdurulan araçlarda narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Aramada otomobillerden birinin farklı yerlerine zulalanmış 8 parça halinde, 4 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araçlardaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Hüseyin Dırla ve Nurcan Dırla kardeşlerin, Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı, sonraki süreçte uyuşturucu ticaretinden cezaevine giren Ayşe Dırla'nın kuzenleri olduğu belirtildi.