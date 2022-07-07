Kadir Şeker tahliye oldu! İşte görüntüler

Kadir Şeker davası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi. Bu gelişme sonrası Şeker'in tahliye edildiği bildirildi. Kadir Şeker'in tahliye kararının ardından annesi Zeliha Şeker, yakınlarıyla birlikte Akşehir Cezaevi önüne geldi. Zeliha Şeker, "Tahliye olduğu için mutluyuz. Uzun acılı bir süreçti. Şu an tahliye için bekliyoruz" dedi.

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