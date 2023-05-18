Dünyada nadir bölgelerde yetişiyor! Türkiye’nin çatısında açan “kurt kulağı” çiçeği göz kamaştırıyor
Dünyada nadir bölgelerde yetiştiği bilinen ve Türkiye'nin doğusunda da yetişen “iris çiçeği”, açtığı arazilere renk katıyor. Ağrı Dağı'nın eteklerinde açan ve halk arasında "kurt kulağı" olarak bilinen çiçek göz kamaştırıyor.
İklimi ve coğrafyası ile "Doğu'nun Çukurova"sı olarak bilinen ve birçok bitkinin de yer aldığı Iğdır'da, dünyada nadir olarak yetişen iris çiçeği, açtığı arazilerde göz kamaştırıyor.
Bilimsel adı 'iris iberica' olan çiçek, Iğdır ve çevre illerinde de sıklıkla görülürken, yöre halkı tarafından "kurt kulağı" adıyla biliniyor.
Ağrı Dağı'nın eteklerinde Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyü arazisinde yetişen yüksek sapı ve büyük çiçeğiyle dikkati çeken iris çiçekleri, göz kamaştıran görüntüler oluşturdu.
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