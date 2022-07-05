Kadir Şeker tahliye olacak mı? Yeniden hakim karşısında

Duruşmaya saatler kala Şeker'in tahliye olup olmayacağı ise herkes tarafından merak konusu. Bu sırada duruşma için kente gelen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ilk iş olarak oğlunun öldürüldüğü parka gitti. Güner burada gözyaşlarına hakim olamadı.