Kadir Şeker tahliye olacak mı? Yeniden hakim karşısında
Konya'da Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker, Yargıtay'ın bozma kararının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıkıyor. Peki Kadir Şeker tahliye mi olacak? İşte haberin detayları...
Konya'da Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker, Yargıtay'ın bozma kararının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıkıyor.
Duruşmaya saatler kala Şeker'in tahliye olup olmayacağı ise herkes tarafından merak konusu. Bu sırada duruşma için kente gelen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ilk iş olarak oğlunun öldürüldüğü parka gitti. Güner burada gözyaşlarına hakim olamadı.
5 Şubat 2020 günü Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan Piri Reis Parkı içerisinde meydana gelen olayda, dayak yediğini düşünerek yanına gittiği Ayşe Dırla'nın birlikte yaşadığı sevgilisi Özgür Duran ile aralarında boğuşma çıkan Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden oldu.
Kadir Şeker'e Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından geçtiğimiz ay bozuldu.
Bozma karanının ardından Kadir Şeker bugün yeniden hakim karşısına çıkıyor. Kadir Şeker'in tahliye edilip edilmeyeceği ise merak konusu.
OĞLUNUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ PARKA KOŞTU
Antalya'da yaşayan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ve kardeşi Niyazi Remzi Duran duruşma için kente geldi.
Anne-oğul sabahın ilk ışıklarında olayın meydana geldiği Piri Reis Parkı'na gitti. Mübeyyen Güner burada dolaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.
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