Selfie uğruna canından oluyordu! 15 yaşındaki lise öğrencisi vagon üzerinde akıma kapıldı

Baba Hidayet Altundal, "Özellikle 15 ve 18 yaşındaki çocuklara hep şunu söylemek istiyorum; bu tür tehlikeli işlere girmesine gerek yok. Selfie yapmak için, işte Tiktok'tu, oydu buydu falan gibi sosyal medyada paylaştığı resimler için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bu olay gerçekten çok üzücü. Muhammed de bunun çok pişmanlığını yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Altundal,"Diğer evlatlarımız da bu pişmanlığı yaşasın istemiyoruz. Onun için buradan bütün çocukları uyarıyorum; lütfen dikkatli olsunlar. Sosyal medyadan uzak kalma gibi bir şansları yok; ama tehlikeli resimler, görseller çekmesine de gerek yok evlatlarımızın" diye konuştu.