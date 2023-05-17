Temeli Başkan Erdoğan önderliğinde atılmıştı! Elazığ’da kalıcı deprem konutları yükseliyor!

Şantiye şefi Tayfur Atlı, ''Elazığ Aşağıdermirtaş'ta yapımına 1 Nisan itibariyle başladığımız 505 konutların çalışmaları hızla devam ediyor. 2 tip konutumuz var. 16 bloğumuz DB, 10 bloğumuz da KB blok tarzında yapılıyor. Burada çift vardiya şeklinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah taahhüt verdiğimiz gibi zamanında işimizi teslim ederiz." dedi.