Temeli Başkan Erdoğan önderliğinde atılmıştı! Elazığ’da kalıcı deprem konutları yükseliyor!
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketi meydana geldi. 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Büyük yıkımdan en çok etkilenen illerden olan Elazığ’da kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor. İlk konutun temelleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde atılan TOKİ konutlarında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da 7 bin 556 konut yapılması için çalışma başlatılırken, ilk konutun temelleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilmişti.
İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından çalışmalar devam ediyor.
1 Nisan'dan itibaren 14 binanın temellerinin atıldığı kalıcı konut alanlarında, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Şantiye şefi Tayfur Atlı, ''Elazığ Aşağıdermirtaş'ta yapımına 1 Nisan itibariyle başladığımız 505 konutların çalışmaları hızla devam ediyor. 2 tip konutumuz var. 16 bloğumuz DB, 10 bloğumuz da KB blok tarzında yapılıyor. Burada çift vardiya şeklinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah taahhüt verdiğimiz gibi zamanında işimizi teslim ederiz." dedi.
Tayfur Atlı, "Özellikle Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubatta meydana gelen depremden sonra TOKİ konutlarında bulunan tünel kalıp sisteminin ne kadar güvenilir olduğunu herkes gördü. Bizde taahhüdümüz altında bulunan işlerimize devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konutları hak sahiplerine teslim ederiz." ifadelerini kullandı.
Atlı, "TOKİ konutlarında yapılan radyan temel ve perde sistemi emniyet kat sayısını arttırıyor. 6 Şubat depreminde vatandaşlarımız bunu çok iyi gördü. TOKİ konutlarının güvenirliği yeniden test edilmiş oldu." diye konuştu.
Şantiye şefi Tayfur Atlı, "2 tip oturumumuzda da net oturum metrekaresi 85 metrekare. İnşallah taahhüt ettiğimiz gibi Kasım ayında teslim edeceğiz." dedi.
Yapımı devam eden 500 konuttan 14'ünün temelini attıklarını söyleyen Atlı, "Vardiyalı bir şekilde gece gündüz çalışarak evleri bitirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
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