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Depremin vurduğu Elbistan'da kalıcı konutlar yükseliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Depremin vurduğu Elbistan’da kalıcı konutlar yükseliyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Elbistan'da TOKİ tarafından yapılması planlanan konut sayısı yaklaşık 10 bin bağımsız bölüm. Yaklaşık 3 bin civarında da kırsal mahallelerimizde inşallah konutlarımız yapılacak ve hızlıca vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" açıklamasında bulundu.

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