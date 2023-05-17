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İstanbul’da "yan baktın" kavgası! Sebze kasasıyla saldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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İstanbul’da yan baktın kavgası! Sebze kasasıyla saldırdı

Akılalmaz olay dün İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. “Yan baktın” meselesi yüzünden çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, bir kişinin eline aldığı sebze kasasıyla saldırdığı görüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi...

İstanbul'da yaşanan olay, dün öğle saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşandı.

İddiaya göre, otobüs çalışanı iki kişi ile 2 vatandaş arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, bir kişinin eline aldığı sebze kasasıyla saldırdığı anlar yer alıyor.

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