Katil arkadaşı çıktı! Cinayetin nedeni ’pes’ dedirtti

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri boğazı kesilerek öldürülen cesedin beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a ait olduğunu belirledi. Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



ÖLDÜRÜP BAŞKA BAHÇEYE TAŞIMIŞLAR



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra Baysal'ın son olarak Hazar Çevik ile görüldüğünü belirledi. Çevik'in olay günü ilk olarak arkadaşı Sercan Ö. (39) ile görüştüğü, ardından Baysal'ı cep telefonuyla arayarak Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir bahçeye çağırdığı, daha sonra şüphelilerin Baysal'ın geldiği hafif ticari araca bindiği, cinayetin de bu araçta işlendiği saptandı.