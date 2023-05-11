Depremin vurduğu Adıyaman’da kalıcı konutlar yükseliyor!

Zemin artı 4 kat olarak planlanan konutların biran önce tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi için hem firma yetkilileri hem de çalışanlar durmak bilmeden çalışmalar gerçekleştiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren firma mühendislerinden Yılmaz Ceylan, "TOKİ olarak 4 etabın yer tespitini Örenli bölgesinde yaptık. Bunlarda temel dökümlerine başladık. Ayrıca tünel kalıp imalatlarımız da devam etmekte. Zaten arkamda da bir binayı görmektesiniz. Tünel kalıp depreme dayanıklı bir sistemdir." dedi.

Ceylan, "Depreme dayanıklı bir şekilde tasarladığımız binalarda 3+1 daireler yapıyoruz. Bu dairelerimiz yaklaşık 105 metre kare civarında bürüt olarak. Ayrıca Kahta ilçemizde 297 adet konutumuz var ve Tut ilçemizde de yaklaşık 420 konutun yer teslimini yaptık. İnşaat faaliyetleri devam etmektedir" diye konuştu.