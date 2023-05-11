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Depremin vurduğu Adıyaman'da kalıcı konutlar yükseliyor!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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Depremin vurduğu Adıyaman’da kalıcı konutlar yükseliyor!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler 11 ilde yıkımla sonuçlan. Yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da, kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor.

6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Adıyaman'da kalıcı deprem konutları için çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ işbirliğinde Örenli bölgesinde 443 bin 600 metrekareli alana 3 bin 34 kalıcı konut yapılıyor.

Depremden sonra yer tespiti, zemin etüdü, proje ihalesi yapılarak başlanılan konutlar hızla yükselmeye devam ediyor.

Zemin artı 4 kat olarak planlanan konutların biran önce tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi için hem firma yetkilileri hem de çalışanlar durmak bilmeden çalışmalar gerçekleştiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren firma mühendislerinden Yılmaz Ceylan, "TOKİ olarak 4 etabın yer tespitini Örenli bölgesinde yaptık. Bunlarda temel dökümlerine başladık. Ayrıca tünel kalıp imalatlarımız da devam etmekte. Zaten arkamda da bir binayı görmektesiniz. Tünel kalıp depreme dayanıklı bir sistemdir." dedi.

Ceylan, "Depreme dayanıklı bir şekilde tasarladığımız binalarda 3+1 daireler yapıyoruz. Bu dairelerimiz yaklaşık 105 metre kare civarında bürüt olarak. Ayrıca Kahta ilçemizde 297 adet konutumuz var ve Tut ilçemizde de yaklaşık 420 konutun yer teslimini yaptık. İnşaat faaliyetleri devam etmektedir" diye konuştu.

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