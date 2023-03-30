HaberlerGaleriAfet evleri hızla yükseliyor! Yöresel mimariye uygun | Vatandaşlar şaşırdı: Kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş
Afet evleri hızla yükseliyor! Yöresel mimariye uygun | Vatandaşlar şaşırdı: Kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Deprem bölgesinde afet konutları büyük bir hızla inşa ediliyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı 7 köydeki konutlar bitme aşamasına geldi. Vatandaşlar, "Biz bile şaşırdık, kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş" dedi.