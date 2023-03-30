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Afet evleri hızla yükseliyor! Yöresel mimariye uygun | Vatandaşlar şaşırdı: Kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Deprem bölgesinde afet konutları büyük bir hızla inşa ediliyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı 7 köydeki konutlar bitme aşamasına geldi. Vatandaşlar, "Biz bile şaşırdık, kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 30.03.2023 07:00
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Afet evleri hızla yükseliyor! Yöresel mimariye uygun | Vatandaşlar şaşırdı: Kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle 11 ilde yaşanan büyük yıkımın ardından devletin vakit kaybetmeden başlattığı afet konutlarının inşaat çalışmaları büyük bir hızla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Afet evleri hızla yükseliyor! Yöresel mimariye uygun | Vatandaşlar şaşırdı: Kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş

Depremde yıkılan ya da ağır hasar gören evlerin yerine, zemini daha uygun olan bölgelerde sağlam ve güvenli konutlar inşa ediliyor.

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Afet evleri hızla yükseliyor! Yöresel mimariye uygun | Vatandaşlar şaşırdı: Kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş

YÖRESEL MİMARİYE UYGUN
Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde, evlerin yapımında büyük aşama kaydedildi. Depremin üzerinden sadece 52 gün geçmesine rağmen köyde yapılan evlerin inşaat çalışmalarında neredeyse sona gelindi. Nurdağı'na bağlı köylerde yapılan evler 122 metrekare alana sahip.

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Afet evleri hızla yükseliyor! Yöresel mimariye uygun | Vatandaşlar şaşırdı: Kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş

Evler verandalı ve yöresel mimariye uygun olarak inşa ediliyor. Hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğramaması için ahırlar da yapılıyor. Ayrıca köylere sosyal donatılar, köy konakları ve cami de inşa ediliyor. Evler tek katlı ve 3 artı 1 olarak yapılıyor.

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Afet evleri hızla yükseliyor! Yöresel mimariye uygun | Vatandaşlar şaşırdı: Kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, yapımı devam eden köy evlerinin son hâlini bir video eşliğinde paylaştı. Videoda vatandaş görüşleri de yer aldı.