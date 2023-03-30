Afet evleri hızla yükseliyor! Yöresel mimariye uygun | Vatandaşlar şaşırdı: Kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş

Evler verandalı ve yöresel mimariye uygun olarak inşa ediliyor. Hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğramaması için ahırlar da yapılıyor. Ayrıca köylere sosyal donatılar, köy konakları ve cami de inşa ediliyor. Evler tek katlı ve 3 artı 1 olarak yapılıyor.

