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Afet evleri hızla yükseliyor: Bir yıl sürmeyecek

Türkiye 6 Şubat tarihinde saatler 04.17'yi gösterdiği sırada asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremler sonucunda 50 binin üzerinde can kaybı yaşanırken, yüz binlerce kişi de yaralandı. Devlet, felaketin ilk anından itibaren bölgeye el uzattı. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında yıkım yaşanan illerde enkaz kaldırma işlemleri başlatılırken, bir yandan da evini kaybeden vatandaşlar için kalıcı konutların inşasına başlandı. İlk kazmanın vurulduğu Kahramanmaraş'ın ilçelerinde deprem konutlarının katları yükselirken, konutların bir yıldan önce teslim edilmesi planlanıyor. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:31
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Afet evleri hızla yükseliyor: Bir yıl sürmeyecek

Depremin üzerinden 2,5 ay geçerken, deprem konutlarında katlar yükselmeye devam ediyor.

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Afet evleri hızla yükseliyor: Bir yıl sürmeyecek

Bazı bölgelerde binaların "kaba işçilik" adı verilen kısmının tamamlandığı görüldü.

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Afet evleri hızla yükseliyor: Bir yıl sürmeyecek

Deprem sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, deprem bölgesinde şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projeler hayata geçirilmeye devam ediyor.

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Afet evleri hızla yükseliyor: Bir yıl sürmeyecek

Depremin ağır hasar verdiği bölgelerinde yeni master plan çalışmaları Türkiye'nin en ileri gelen mimarlarıyla birlikte ortak yürütülüyor.

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Afet evleri hızla yükseliyor: Bir yıl sürmeyecek

Sabah'ın haberine göre, kalıcı konutlar için ilk kazma Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde eş zamanlı olarak vurulmuştu.