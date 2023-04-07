Depremin merkezine geri dönüş! 2 ay sonra yoğunluk başladı

Depremde evinin yıkıldığını anlatan İsmail Karagöl ise, "Deprem günü evdeydim, evim yıkıldı. Çocuklarla göçük altında kaldık. Kaynanam rahmetli oldu. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Devletime ve milletime zeval vermesin. Bizim için önemli olan o al bayrağın orada dalgalanması" şeklinde konuştu.