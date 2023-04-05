SON DAKİKA | Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı 50 bin 399’a yükseldi

Bir televizyon programına konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybının 50 bin 399'a yükseldi. Bin 120 kimliksiz var. Bunların birbiriyle eşleşecek olanlar var eşleşmeyecekler var. Adli tıp çalışıyor. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir." dedi.