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SON DAKİKA | Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı 50 bin 399'a yükseldi

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Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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SON DAKİKA | Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı 50 bin 399’a yükseldi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli çifte depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 399 olduğunu açıkladı.

Bir televizyon programına konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybının 50 bin 399'a yükseldi. Bin 120 kimliksiz var. Bunların birbiriyle eşleşecek olanlar var eşleşmeyecekler var. Adli tıp çalışıyor. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir." dedi.

"Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız. Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Antakya'nın yüzde 80'i bomboş olacak, Hatay tarımdan ekonomiye kadar ihya olacak." açıklamasında bulundu.

Kira yardımı almayan vatandaşların konteynere yerleştirileceğini söyleyen Bakan Soylu, "Evi yıkılan ve yakını ölen öncelikli olacak" dedi.

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