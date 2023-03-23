Kahramanmaraş’ta sanayi küllerinden doğuyor! Enkazdan çıkan makineler birer birer üretime geçiyor









MADO

Çalışanlarla aynı çadırda kalıyorum

Depremin büyük zarar verdiği tesislerden biri de MADO oldu. Şirketin merkezi olarak kabul edilen ve şehre gelenlerin mutlaka ziyaret ettikleri Yaşar Pastanesi ile birlikte üç dükkânları yok olmuş durumda. Sütlü tesislerinin de büyük zarar gördüğünü söyleyen MADO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Kanbur, şunları söyledi: "Eski fabrika olarak tabir edilen tesisimiz tamamen yok oldu. Yeni fabrikada da hasarlar var, ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Burada ürettiğimiz ürünleri Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz, Maraş'ta üretim yapamayınca Türkiye'nin pek çok şehrindeki 400 civarındaki bayimiz de etkileniyor. Soğuk hava depolarımızın tamamen yıkılması ve içinde bulunan ürünlerin kullanılamaz duruma gelmesi bizi çok etkiledi. Şu anda tesislerimiz yüzde 50-60 mertebesinde çalışıyor. Çalışanlarımızın barınma ve beslenme sorunu var. Maraş'ta binin üzerinde çalışanımız var. Onlara destek olmak amacıyla fabrikamızın önüne çadır kent kurduk. Çalışanlarımıza destek ve moral olsun diye ilk günden bu yana orada kalıyorum. Biz olmazsak çalışanlarımız, onlar olmazsa biz olmayız."