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Bursa’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kamerada: Ölümden böyle döndüler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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Bursa’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kamerada: Ölümden böyle döndüler

Bursa’da yolcu dolu bir halk otobüsünün önüne kıran otomobil sürücüsü kazaya sebep olurken, yolculara korku dolu anlar yaşattı. Başka bir kaza ise kırmızı ışıkta hızla geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Diğer bir sürücü ise kontrolünü kaybedip karşı şeritten gelen araca çarptı. İşte dehşete düşüren o kaza anları...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolcu dolu bir halk otobüsünün önüne aniden geçen başka bir araç korku dolu anlar yaşattı. Otobüs şoförünün ani bir refleks göstermesiyle yaptığı manevra kazanın boyutunu azaltırken, otobüs içindeki yolcular sağa sola savruldu.

Başka bir kazada ise motosiklet sürücüsü kırmızı ışığa rağmen durmadı.

Karşısına çıkan otomobile çarpan kişi, kaskı sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Diğer bir motosiklet sürücüsü ise cadde üzerinde süratle seyir halindeyken yola çıkan otomobile çarparak savruldu.

Başka bir sürücü ise düz yolda ilerlerken kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen otomobile çarptı.

Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar ise kent güvenliği ve araç kameralarına saniye saniye yansıdı.

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