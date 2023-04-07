Bursa’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kamerada: Ölümden böyle döndüler
Bursa’da yolcu dolu bir halk otobüsünün önüne kıran otomobil sürücüsü kazaya sebep olurken, yolculara korku dolu anlar yaşattı. Başka bir kaza ise kırmızı ışıkta hızla geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Diğer bir sürücü ise kontrolünü kaybedip karşı şeritten gelen araca çarptı. İşte dehşete düşüren o kaza anları...
Başka bir kazada ise motosiklet sürücüsü kırmızı ışığa rağmen durmadı.
Karşısına çıkan otomobile çarpan kişi, kaskı sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Diğer bir motosiklet sürücüsü ise cadde üzerinde süratle seyir halindeyken yola çıkan otomobile çarparak savruldu.
Başka bir sürücü ise düz yolda ilerlerken kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen otomobile çarptı.
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