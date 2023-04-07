Bursa’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kamerada: Ölümden böyle döndüler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolcu dolu bir halk otobüsünün önüne aniden geçen başka bir araç korku dolu anlar yaşattı. Otobüs şoförünün ani bir refleks göstermesiyle yaptığı manevra kazanın boyutunu azaltırken, otobüs içindeki yolcular sağa sola savruldu.