Kahramanmaraş’ta dükkanlar birer birer kepenk açıyor! Esnaf kararlı: Yeniden ayağa kalkacağız
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem Tütkiye’yi sarstı. Asrın felaketinin ardından baharatçıdan kuyumcuya, terziden manava dükkanlar birer birer açılıyor. Maraşlı esnaf, “Yeniden kalkınmaya çalışacağız. Başka çaremiz yok” diyor. İşte ayrıntılar...
Deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları büyük bir hızla sürerken, bir yandan da dükkanlar birer birer kepenk açıyor. Kıbrıs ve Atatürk Meydanı'nda büyük bir hareketlilik göze çarpıyor. "Bir an önce normale dönmek istiyoruz" diyen esnaf "Şehrimizi terk etmek istemiyoruz. Burada yaşayan insanların sonuçta günlük ihtiyaçları devam ediyor. Eskiye kıyasla işlerimiz çok düşse de satışa devam edeceğiz. Dükkanları açmazsak burası bir hayalet şehre dönüşür. Buna müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Sabah'ın haberine göre, dükkanı yıkılan ya da ağır hasar gören esnaf için ana meydanında konteyner dükkanlar kurulmuş. Dükkanı hasar görmeyen esnaf da satışa başlamış durumda.
Restoranlar vatandaşın kapalı yerde kalma korkusunun önüne geçmek için masalarını dışarıya taşımış. Masalarda neredeyse boş yer yok. Kebapların pişirildiği dev mangallar sokaklara çıkarılmış. Görüşlerini aldığımız vatandaşlar ise "Kapalı yerde kalmaktan korkuyoruz. Ancak hayat bir şekilde devam ediyor. İhtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Bu nedenle dükkanların açılması çok iyi oldu" değerlendirmesini yaptı.
ÇOCUKLU AİLELER ÇARŞIDA
Şehrin en eski ticaret merkezi tarihi kapalı çarşıda ise kısmi bir hareketlilik göze çarpıyor. Çarşıda bulunan 1.200 dükkanın 200'ü kullanılamaz durumda. İçeride bir yandan iş makineleri ağır hasarlı dükkanları yıkarken, bir yandan da alışveriş devam ediyor. Çocuklarıyla alışverişe çıkan ailelerin varlığı dikkat çekiyor. Kimi ayakkabı alıyor, kimi baharat, kimi de bakır eşya... Bütün iş kollarından açık dükkanların varlığı dikkat çekiyor. Esnaf buruk da olsa umutlu olmaya çalışıyor: "Bir yerden başlamamız gerekiyordu. Hayatı devam ettirmek zorundayız, başka seçeneğimiz yok..."
ALİ SEVSEN/BERBER
"42 yıllık berberim, 35 yıldır da kendi dükkanımı işletiyorum. Şehrin merkezi konumundaki İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan dükkanımı 15 gün önce açtım. Kısmen müşterilerimiz gelmeye başladı. Çünkü insanlarda yaşadıklarından dolayı tedirginlik var. Tek başıma çalışıyorum, oğlum da yardım ediyor. Yüzde 50 kapasiteye ulaştık."
MEHMET EROĞLU/TERZİ
"18 yıllık esnafım, dükkanım depremde yıkıldı. Bir haftadır buradayız. Ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Burada 15 konteyner var, her birini üç esnaf kullanıyor. Daha çok tadilat işi geliyor. Yeni dikim de oluyor. Hayat devam edecek. Öyle böyle Maraş olarak kalkınmaya çalışacağız. Başka çaremiz yok."
BURHAN KABAKÇI/GÖZLÜKÇÜ
"5 yıl önce Trabzon Caddesi'nde açtığım işyerim depremde yıkıldı. İstanbul'dan Türkiye Gözlük Sanayicileri Derneği'nin gönderdiği konteynerda depremde gözlükleri kaybolan ya da kırılan vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Üç kişilik bir ekibiz. Bir aydır buradayız, birkaç ay daha devam edeceğiz. Allah'ım kimseye böyle bir afet göstermesin. Burada kalıp mücadele ediyoruz. Zor da olsa işimizin başında bekleyeceğiz. Bu konuda kararlıyız."
ABDURRAHMAN AYDOĞAR/BAHARATÇI
"Yaklaşık 50 yıldır tarihi kapalı çarşıdaki dükkanımda hizmet veriyorum. Elektrik gelir gelmez dükkanı açtık. 2-3 gün içeriyi toparladıktan sonra satışa başladık. Allah'a şükür işler fena değil. Eski işler yok, zaten olmasını da beklemiyoruz. Biz ticari amaçtan ziyade, şehre moral olsun diye dükkanları açık tutmaya çalışıyoruz. Dükkanın ışığı yansın istiyoruz. Normal zamandaki işlerimizin yüzde 10-15'ine ulaştık. Burada 7-8 kişi çalıyorduk şu anda 2-3 kişiyiz."
EJDER ÖZKARS/NOTER ÇALIŞANI
"Trabzon Caddesi'nde kurduğumuz konteynerde vatandaşlara noterlik hizmeti veriyoruz. Ağırlıklı olarak veraset ve araç satış işlemleri yapıyoruz. Deprem öncesine göre işlemlerimiz yarı yarıya düştü ama her geçen gün yoğunluk biraz daha artıyor."
SAFA BAĞLI MANAV
"20 yıllık dükkanımız depremde yıkıldı. Bir hafta önce burada tezgah açtık. Babamın yanında çalışıyordum. İşler fena değil. İnsanların ihtiyaçlarını bir yerden karşılamaları gerekiyor."
TRABZON CADDESİ YAŞAMAYA KARARLI
Şehirde ticaretin kalbinin attığı Trabzon Caddesi'nde büyük bir yıkım söz konusu. Bir zamanlar iğne atsan yere düşmeyecek durumda olan caddede ürpertici bir yıkım hakim. Şehre gelen insanların yüzde 80'inin mutlaka uğrayıp dondurma ve tatlı yediği Yaşar Pastanesi ve yerel lezzetlerin vazgeçilmez adresi Küçük Ev Lokantası'nda henüz kapılar açılmamış. Caddenin önemli esnaflarından biri olan Lider Spor'un yıkılan dükkanının yerine kurduğu çadırın üstüne yazdığı "Trabzon Caddesi yaşıyor" notu ise esnafın kararlılığını gözler önüne seriyor. Yılların baloncusu Mustafa Koca, enkazlar arasında sattığı balonlarla hem 7 kişilik ailesini geçindiriyor hem de çocukları mutlu ediyor. Koca, "Günde 10 ila 20 arası balon satıyorum. Buna da şükür..." diyor.
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