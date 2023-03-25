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Kahramanmaraş'ta çadırda ilk iftar: Birbirimize sarılarak ayağa kalkacağız

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2023
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Kahramanmaraş’ta çadırda ilk iftar: Birbirimize sarılarak ayağa kalkacağız

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde kurulan çadır kentte yaşayan Fıstık ailesi ilk iftarını çadırda yaptı. Baba Harun Fıstık, “Bazı şeylerin kıymetini yaşarken bilemiyoruz. Şu an başımızın üzerinde bir çadır var, yetmiyorsa yetireceğiz, olmuyorsa olduracağız” dedi.

Kahramanmaraş'ta evleri ağır hasar alan ve ailesinde kayıplar bulunan 5 kişilik Fıstık ailesi, Dulkadiroğlu ilçesinde kurulan çadır kentte kalıyor. Baba Harun, anne Ayşe, Emre Ramazan ve Elife Nur yaralarını burada sarıp hayat mücadelesine devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre, depremde evlerinin yan yattığını, ağabeyinin evinin ise yıkıldığını anlatan baba Fıstık, ağabeyinin, oğlu ve eşini depremde yitirdiğini söyledi. Harun Fıstık, "Allah ne derse o olur. Buna inandığımız için bu inançla ayakta durmaya çalışıyoruz. 11 ayın sultanı ramazan hoş geldi, sefa getirdi. Bu yıl çadırda sahur ve iftar yapmak, sizleri çadırda ağırlamak nasipmiş. Allah bundan daha kötüsünü vermesin, böyle bir olayı kimseye yaşatmasın. Eşim, 'Yatak odasından kalkıp mutfağa gitmek zoruma gidiyordu. Şimdi çadırdan dışarı çıkıp yemek hazırlamak zoruma gidiyor' diyor. Bazı şeylerin kıymetini yaşarken bilemiyoruz" dedi.

Çadıra alışmaya çalıştıklarını aktaran Fıstık, "Şu anda başımızın üzerinde bir çadır var, yetmiyorsa yetireceğiz, olmuyorsa olduracağız. Biz birbirimize sarılarak, aza kanaat ederek, birbirimizin hakkına riayet ederek ayağa kalkacağız. Önce acil ihtiyaçlar giderildikten sonra inanıyorum ki devletimiz kimseyi açıkta bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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