Kahramanmaraş’ta çadırda ilk iftar: Birbirimize sarılarak ayağa kalkacağız

Sabah'ın haberine göre, depremde evlerinin yan yattığını, ağabeyinin evinin ise yıkıldığını anlatan baba Fıstık, ağabeyinin, oğlu ve eşini depremde yitirdiğini söyledi. Harun Fıstık, "Allah ne derse o olur. Buna inandığımız için bu inançla ayakta durmaya çalışıyoruz. 11 ayın sultanı ramazan hoş geldi, sefa getirdi. Bu yıl çadırda sahur ve iftar yapmak, sizleri çadırda ağırlamak nasipmiş. Allah bundan daha kötüsünü vermesin, böyle bir olayı kimseye yaşatmasın. Eşim, 'Yatak odasından kalkıp mutfağa gitmek zoruma gidiyordu. Şimdi çadırdan dışarı çıkıp yemek hazırlamak zoruma gidiyor' diyor. Bazı şeylerin kıymetini yaşarken bilemiyoruz" dedi.

Çadıra alışmaya çalıştıklarını aktaran Fıstık, "Şu anda başımızın üzerinde bir çadır var, yetmiyorsa yetireceğiz, olmuyorsa olduracağız. Biz birbirimize sarılarak, aza kanaat ederek, birbirimizin hakkına riayet ederek ayağa kalkacağız. Önce acil ihtiyaçlar giderildikten sonra inanıyorum ki devletimiz kimseyi açıkta bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.