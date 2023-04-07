Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki kara kutusu Osman Naim Kaya Türkiye’ye iade ediliyor! Çiftlikbank’ta yeni gelişme

Hürriyet'in haberine göre bu süreç geçtiğimiz mart ayında tamamlanınca Adalet Bakanlığı, Kaya'nın iadesi için tekrar başvurdu. Kaya'nın avukatları da bu başvuruya itiraz etti. Bu itirazlar kabul görmedi ve bakanlığın girişimleri neticesinde Uruguay, Kaya'nın iadesini kabul etti. Türkiye'den ekipler Kaya'yı almak için Uruguay'a gitti. Kaya birkaç gün içerisinde tarifeli uçakla Türkiye'ye getirilecek. Kaya "Kara para aklama, vergi kaçırmak, suç örgütü üyesi olmak ve dolandırıcılık" suçlarından aranıyordu.

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