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İstanbul Havalimanı seçimlere hazırlanıyor! Yerinde denetlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2023
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İstanbul Havalimanı seçimlere hazırlanıyor! Yerinde denetlendi

"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri" kapsamında İstanbul Havalimanı'nda yürütülen çalışmalar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkililerinin öncülüğünde yerinde denetlendi. Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Gelen ve giden katında 6'şar olmak üzere toplam 12 sandık kurulacak. Yurt dışında kullanılan oyların İstanbul Havalimanı üzerinden aktarılmasıyla ilgili planlamalar da var" dedi.

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