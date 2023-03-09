Kendi küçük yüreği büyük! Minik Eylül’ün mektubu Kızılay’ı harekete geçirdi | 300 öğrencinin yüzü güldü

"DUYGU YÜKLÜ MEKTUP BİZİ YÜKSEKOVA'YA GETİRDİ"

İlk kez bir mektup karşısında bu kadar duygulandığını belirten Konak Kızılay Şubesi Başkanı Aydın Koç, "50. Yıl İlkokulumuzda okuyan Eylül kızımız bize bir mektup gönderdi. Bizde Kızılay Konak Şubesi olarak bu duruma duyarsız kalamazdık. Eylül'ü görmek ve tanımak istedik. Eylül'ü okulunda ziyaret ettik. Eylül büyük bir rol model oldu. Onun sayesinde Yüksekova'daki 5 okulumuzda 300 ihtiyaç sahibine ulaştık. Bu da Eylül'ün sayesinde oldu. Biz Eylül'e çok teşekkür ediyoruz, onun sayesinde tüm çocukları tanıma fırsatı bulduk. O istedi bizde İzmir'den kalkıp hayalini gerçekleştirdik. O duygu yüklü mektup bizi Yüksekova'ya getirdi" dedi.