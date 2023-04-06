Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu | 2023 son depremler

Paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

2023 SON DEPREMLER

2023.04.06 17:26:01 36.3790 36.2913 4.9 -.- 1.8 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY)

2023.04.06 17:22:31 38.0625 36.5770 6.4 -.- 2.3 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.06 17:20:55 38.0240 36.5038 11.7 -.- 1.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.06 17:19:48 37.9158 36.2572 14.4 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.06 17:09:01 38.2262 38.1128 5.0 -.- 2.2 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)

2023.04.06 16:46:55 37.9098 36.2467 2.5 -.- 2.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.06 16:46:50 38.7692 43.5822 5.0 -.- 3.7 4.1 YUKARIGOLALAN-(VAN)