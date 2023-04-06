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Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu | 2023 son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
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Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu | 2023 son depremler

SON DAKİKA | Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van’ın İpekyolu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 2023 son depremler...

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü İpekyolu ilçesinin Yukarı Gölalan Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 16.46'da oldu.

Yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

2023 SON DEPREMLER

2023.04.06 17:26:01 36.3790 36.2913 4.9 -.- 1.8 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY)
2023.04.06 17:22:31 38.0625 36.5770 6.4 -.- 2.3 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.06 17:20:55 38.0240 36.5038 11.7 -.- 1.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.06 17:19:48 37.9158 36.2572 14.4 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.04.06 17:09:01 38.2262 38.1128 5.0 -.- 2.2 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
2023.04.06 16:46:55 37.9098 36.2467 2.5 -.- 2.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.04.06 16:46:50 38.7692 43.5822 5.0 -.- 3.7 4.1 YUKARIGOLALAN-(VAN)

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