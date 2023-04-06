Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu | 2023 son depremler
SON DAKİKA | Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van’ın İpekyolu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 2023 son depremler...
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü İpekyolu ilçesinin Yukarı Gölalan Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 16.46'da oldu.
Yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.
Paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
2023 SON DEPREMLER
2023.04.06 17:26:01 36.3790 36.2913 4.9 -.- 1.8 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY)
2023.04.06 17:22:31 38.0625 36.5770 6.4 -.- 2.3 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.06 17:20:55 38.0240 36.5038 11.7 -.- 1.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.06 17:19:48 37.9158 36.2572 14.4 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.04.06 17:09:01 38.2262 38.1128 5.0 -.- 2.2 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
2023.04.06 16:46:55 37.9098 36.2467 2.5 -.- 2.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.04.06 16:46:50 38.7692 43.5822 5.0 -.- 3.7 4.1 YUKARIGOLALAN-(VAN)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nakdi olanın TOKİ beklemesine lüzum kalmadı! Halkbank Büyükşehirde 16.980 TL peşinatla müstakil ev satıyor!
- 2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...
- Öğrencilere bayram müjdesi geldi! "2.000 TL ikramiye verilecek" Öğrencilere bayram ikramiyesi, harçlığı verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...
- Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
- EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI DEĞİŞTİ! Prim eşitliğiyle sigortayı 5 yıl geri çekecek! Kısmi emeklilikte 4500 günle emeklilik! 900 günlük avantaj...
- EYT staj sigortasında torba yasa çemberi! O tarih işaret edildi: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...
- Anneler ve babalar dikkat! Netleşti, ara tatile bayram müjdesi! MEB son dakika duyurmuştu! İlkokul, ortaokul, lise için...
- Emeklinin bayram öncesi ayakları yerden kesilecek! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4A, 4B ve 4C fark etmeden herkesi ilgilendiriyor! En düşük 7.500 + 2.000 TL...
- Memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz'da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...
- KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 5 BİN personel alımı sonuçları belli oldu mu?