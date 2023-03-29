Gaziantep’te depremzede esnaf için çelikten çarşı: Yapımı 45 günde tamamlanacak

Çarşıda insanların günlük ihtiyaçlarının karşılanacağı iş yerleri bulunacağını belirten Ceneviz, "Ayrıca kıraathane, kütüphane ile insanların gezebileceği yerler yapılıyor. 40 duşluk kadın ve erkeklerin ihtiyacının karşılanacağı hamam da yapılıyor. Bunların hepsi çelikten." dedi.