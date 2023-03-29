Nazmi Arıkan cinayetinde karar! 66 bıçak darbesiyle katledilmişti





4'ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR AÇIKLANDI

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' ve 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Ufuk Akçekaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tanık ve sanık avukatları hazır bulundu. Müşteki Avukatı Kaan Karcılıoğlu, Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Ufuk Akçekaya'nın en üst seviyeden ve takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.