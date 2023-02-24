Kalıcı konutlar için ilk kazma! TOKİ, Nurdağı ve İslahiye’de 855 konutun inşasına başladı

İnşa edilecekler yerler zeminin kireç taşı ya da betondan oluşması gerekiyor. Kat konusunda bir hassasiyet söz konusu. Alt katlarda dükkanlar olmayacak ve sadece daireler yer alacak. Şu anda Nurdağı için planlanan 6 bin daire var. Burası 1 milyon metrekarelik bir alan ve 5 bin konut buraya inşa edilecek. Burada konutlar için ilk kazmalar vuruldu."

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