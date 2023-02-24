Kalıcı konutlar için ilk kazma! TOKİ, Nurdağı ve İslahiye'de 855 konutun inşasına başladı
TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üstünden 19 gün geçti. 11 ili etkileyen 2 büyük deprem binlerce konutun yıkılmasına sebep oldu. Bunun yanından birçok ev de ağır hasar aldı.
Türkiye'nin tek yürek olduğu Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine yardımlar sürüyor. Bölgede vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluşturuldu. Geçici çadır ve konteyner kentlerle vatandaşların yaraları sarılıyor.
Yeni evler için ilk kazma vuruldu. TOKİ, Nurdağı ve İslahiye'de 855 konutun inşasına başladı. Nurdağı ve islahiye'de zemin etüt çalışmaları tamamlandı. Nurdağı ilçesi Bademli Mahallesi'ne 456 konut inşa edilecek. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı.
"855 KONUTUMUZ İÇİN İLK KAZMAYI VURDUK"
Bunun yanı sıra depremzedeler için başlatılan konutlara Gaziantep'te ilk kazmanın vurulduğunu dile getiren Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:
Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk.
Çalışmayı takip eden Murat Sekban şunları aktardı:
"Nurdağı depremde en çok hasar ilçelerin başında geliyor. Yaraların sarılması ve kalıcı konutların inşası için ilk kazmalar vuruldu. Bademli Mahallesi'nde çalışmalar başladı. Bademli Nurdağı ilçe merkezine yaklaşık olarak 12 kilometre mesafede yer alıyor.
Nurdağı ilçe merkezi düzlük bir kesimde yer alıyor. Bademli ise zemin etüdü yapıldıktan sonra daha kayalık ve yüksekte olan bir nokta. Belirlenen şartlara uyan bir nokta olarak dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalarda bundan sonraki inşa edilen konutların fay hatlarına belli metre uzaklıkta olacağı ifade edilmişti.
İnşa edilecekler yerler zeminin kireç taşı ya da betondan oluşması gerekiyor. Kat konusunda bir hassasiyet söz konusu. Alt katlarda dükkanlar olmayacak ve sadece daireler yer alacak. Şu anda Nurdağı için planlanan 6 bin daire var. Burası 1 milyon metrekarelik bir alan ve 5 bin konut buraya inşa edilecek. Burada konutlar için ilk kazmalar vuruldu."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimsenin bilmediği o gerçek... Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı meğer Arka Sokaklar'da da oynamış...
- UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta çekilecek? Şifresiz mi yayınlanacak?
- Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları 5. bölüm bugün yayınlanacak mı? 24 Şubat ATV yayın akışı
- Şaban ayının 13-14-15. günü ne zaman 2023? Şaban ayının 13, 14, 15. günü oruç tutulur mu?
- Açıklama geldi! Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?
- BİLSEM SINAV TARİHİ 2023 | BİLSEM sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Öğrenci seçme takvimi! 1.sınıf, 2.sınıf...
- EYT ne zaman yasalaşacak? EYT yasasında değişiklik olur mu, şartları neler?
- CUMA HUTBESİ KONUSU BUGÜN | 24 Şubat 2023 Cuma Hutbesi konusu denir? Diyanet yayımladı!
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İllere göre mazot ve gübre destek ödemesi yattı mı? 24 Şubat sorgulama ekranı...
- Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün sürecek? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? 2023 Diyanet Ramazan takvimi...
- DOLUNAY 2023 ne zaman? Başak burcunun etkisine hazır olun! Mart ayı dolunay/yeni ay ne zaman, hangi tarihte? Hangi burcu nasıl etkileyecek?
- YALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit'e evet diyecek mi?