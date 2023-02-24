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Kalıcı konutlar için ilk kazma! TOKİ, Nurdağı ve İslahiye'de 855 konutun inşasına başladı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Kalıcı konutlar için ilk kazma! TOKİ, Nurdağı ve İslahiye’de 855 konutun inşasına başladı

TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üstünden 19 gün geçti. 11 ili etkileyen 2 büyük deprem binlerce konutun yıkılmasına sebep oldu. Bunun yanından birçok ev de ağır hasar aldı.

Türkiye'nin tek yürek olduğu Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine yardımlar sürüyor. Bölgede vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluşturuldu. Geçici çadır ve konteyner kentlerle vatandaşların yaraları sarılıyor.

Yeni evler için ilk kazma vuruldu. TOKİ, Nurdağı ve İslahiye'de 855 konutun inşasına başladı. Nurdağı ve islahiye'de zemin etüt çalışmaları tamamlandı. Nurdağı ilçesi Bademli Mahallesi'ne 456 konut inşa edilecek. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı.

"855 KONUTUMUZ İÇİN İLK KAZMAYI VURDUK"

Bunun yanı sıra depremzedeler için başlatılan konutlara Gaziantep'te ilk kazmanın vurulduğunu dile getiren Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk.

Çalışmayı takip eden Murat Sekban şunları aktardı:

"Nurdağı depremde en çok hasar ilçelerin başında geliyor. Yaraların sarılması ve kalıcı konutların inşası için ilk kazmalar vuruldu. Bademli Mahallesi'nde çalışmalar başladı. Bademli Nurdağı ilçe merkezine yaklaşık olarak 12 kilometre mesafede yer alıyor.

Nurdağı ilçe merkezi düzlük bir kesimde yer alıyor. Bademli ise zemin etüdü yapıldıktan sonra daha kayalık ve yüksekte olan bir nokta. Belirlenen şartlara uyan bir nokta olarak dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalarda bundan sonraki inşa edilen konutların fay hatlarına belli metre uzaklıkta olacağı ifade edilmişti.

İnşa edilecekler yerler zeminin kireç taşı ya da betondan oluşması gerekiyor. Kat konusunda bir hassasiyet söz konusu. Alt katlarda dükkanlar olmayacak ve sadece daireler yer alacak. Şu anda Nurdağı için planlanan 6 bin daire var. Burası 1 milyon metrekarelik bir alan ve 5 bin konut buraya inşa edilecek. Burada konutlar için ilk kazmalar vuruldu."

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