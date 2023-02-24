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Gaziantep’te depremlerin acı izleri! Nurdağı'nda hasarlı binalar yıkılıyor

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Gaziantep’te depremlerin acı izleri! Nurdağı’nda hasarlı binalar yıkılıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremin yıkıcı izlerini silme için çalışmalar devam ediyor. Hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle birlikte 11 ilde ve depremin vurduğu noktalarda yaraların silinmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Nurdağı'nda yıkılan ya da ağır hasar alan birçok binanın başında çok sayıda ekip ve araçlar yer alıyor. A Haber Nurdağı'nda 2 büyük depremden ağır hasar alan binanın yıkım anlarını ekrana taşıdı.

Nurdağı'nda neredeyse 3 binadan 1'i deprem nedeniyle yıkılmış durumda. Geri kalanlarda ise ağır hasar var. Bu binaların yıkımı da bölgede devam ediyor. İlçeye yukarından bakıldığında bir toz bulutu hakim çünkü enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Binaların yıkımı kontrollü şekilde yapılıyor, bölgede güvenlik tedbiri alınıyor. Binalarda yapılan yıkımlardan biri A Haber kamerasında canlı yayında yansıdı.

Güvenlik ekipleri enkaz bölgesine ya da yıkım bölgesine vatandaşın zarar görmemesi için yoğun şekilde çalışıyor. Enkazların başlarında itfaiye ya da sulama araçları oluyor. Tozun bölgede kurulan çadır kentlerde ya da konteyner kentlerde kalan depremzedeleri rahatsız etmemesi için araçlar sık sık binaları suluyor ve toz bulutu dağıtmaya çalışıyor.

İlçe merkezinde 2-3 enkazda iş makineleri görünüyor. Bir yandan enkaz kaldırılıyor, bir yandan ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Hafriyat çalışmaları da bunun yanında sürüyor. Canlı yayında ağır hasarlı hale gelen altı katlı binanın 3 katı iş makinası tarafından yıkıldı. Bugün içerisinde bu binanın tamamen yıkılması planlanıyor.

Enkazlardaki riskli malzemeler tüp gibi ayrıştırılarak işlem yapılıyor. Olası bir patlamaya ya da aksiliğe karşı bir risk oluşturmaması adına ekiplerce onlardan alınarak kenara konuluyor ve güvenlik sağlanıyor. Bölgede 1 sene önce yapılmış bir 3 binanın hali ise dikkat çekti. 2 bina ağır hasar alırken 1 bina da ise yıkım var.

Bölgeden görüntüler A Haber kamerasında

Bölgeden görüntüler A Haber kamerasında

Bölgeden görüntüler A Haber kamerasında

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