Gaziantep’te depremlerin acı izleri! Nurdağı’nda hasarlı binalar yıkılıyor

Enkazlardaki riskli malzemeler tüp gibi ayrıştırılarak işlem yapılıyor. Olası bir patlamaya ya da aksiliğe karşı bir risk oluşturmaması adına ekiplerce onlardan alınarak kenara konuluyor ve güvenlik sağlanıyor. Bölgede 1 sene önce yapılmış bir 3 binanın hali ise dikkat çekti. 2 bina ağır hasar alırken 1 bina da ise yıkım var.