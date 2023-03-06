Gaziantep Nurdağı’ndaki mezarlar depremde tahrip oldu! İşte felaketin boyutu

Depremzede mahalle sakini 57 yaşındaki Fettah Gül, depremde bazı yakınlarını kaybettiğini, bazılarını da enkazdan kurtardıklarını söyledi. Depremin mahallede binalara, yollara ve mezarlığa zarar verdiğini anlatan Gül, "Depremin ardından gündüz olduktan sonra sağa sola baktım. Mezarlıktaki kabirler havada, yollar yarılmış, topraklar havaya kalkmış. Mezarlıkların bu şekilde olması çok üzdü, böyle bir şey yaşamadık." dedi.