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Gaziantep Nurdağı’ndaki mezarlar depremde tahrip oldu! İşte felaketin boyutu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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Gaziantep Nurdağı’ndaki mezarlar depremde tahrip oldu! İşte felaketin boyutu

6 Şubat günü Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Olucak Mahallesi'ndeki mezarlıkta da hasar meydana geldi. Olucak Mahallesi sakinlerinden Fettah Gül, "Depremin ardından gündüz olduktan sonra sağa sola baktım. Mezarlıktaki kabirler havada, yollar yarılmış, toprak havaya kalkmış" dedi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, etkili olduğu alanlarda yapıların yanı sıra toprağın yüzeyde de tahribata yol açtı. Fay hattının yakınında bulunan Nurdağı ilçesi Olucak Mahallesi'ndeki mezarlıkta bazı kabirlerin yönü değişti, kırık ve göçükler oluştu.

Depremzede mahalle sakini 57 yaşındaki Fettah Gül, depremde bazı yakınlarını kaybettiğini, bazılarını da enkazdan kurtardıklarını söyledi. Depremin mahallede binalara, yollara ve mezarlığa zarar verdiğini anlatan Gül, "Depremin ardından gündüz olduktan sonra sağa sola baktım. Mezarlıktaki kabirler havada, yollar yarılmış, topraklar havaya kalkmış. Mezarlıkların bu şekilde olması çok üzdü, böyle bir şey yaşamadık." dedi.

Gül, mezarlıkta akrabalarının kabirlerinin bulunduğunu ve ilerleyen süreçte gerekli onarımları yapacaklarını dile getirdi.

65 yaşındaki Musa Gül de deprem sırasında büyük bir sarsıntı yaşadıklarını ifade etti.

Depremin ardından hava aydınlandığında mahalleyi dolaştığını belirten Gül, "Yolun iki metre geriye kaydığını gördük, şekli bozulmuştu. Asırlık bir mezarlıktı burası, atalarımızın, dedelerimizin kabirleri bulunuyor. Felaket bunların yönünü değiştirdi. Mezarlıkları tekrar düzeltip eski haline getirmemiz lazım." diye konuştu.

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