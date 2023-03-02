Gaziantep Nurdağı’nda 16 bin depremzedenin barınacağı konteyner kent kuruluyor!

9 saat enkaz altında kalan Süleyman Atmaca, "Dilimizden Allah'ı, kalbimizden imanı bırakmayalım. Bir şeyler olur' dedim. 9 saat sonra bizi çıkardılar. 60 yıllık emeğim bir eşofman, bir de pijama üstü ile çıkardılar beni. Arabaya bindirdiler. 'Bende bir şey yok, hanımı çıkarın' dedim. Hanımı çıkardıktan sonra saat 2'de kızımı da çıkardılar." şeklinde konuştu.

Atmaca, "Çok büyük bir felaketti. 2 gün arabaların içinde kaldık. Sonra 22 kişi çadırın içinde kaldık. Zaten uyuyamıyorum. Gözümü kapattığım an o şey üzerime geliyor. Ardından ailecek çadıra geçtik. Depremin 13'üncü gününde ise konteynere geçtik. Allah'ım devletimizden, milletimizden, vatandaşlarımızdan, duyarlı insanlardan razı olsun." diye konuştu.