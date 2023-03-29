İstanbul’da mezarlıkta korkunç olay! Güvenlik görevlileri fark etti: Aracın içinde...
Korkunç olay İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan bir mezarlıkta sabah saatlerinde meydana geldi. Park halindeki araç içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedi bulunan erkek şahsın başından vurulmuş olduğu belirlenirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
İstanbul'da yaşanan olay, Ümraniye ilçesine bağlı İnkılap Mahallesi Kocatepe Mezarlığında sabah saat 08.00 sularında meydana geldi.
İddiaya göre mezarlıkta devriye faaliyeti yürüten güvenlik görevlileri park halindeki 34 VZ 7961 plakalı hafif ticari araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.
Şüphelendikleri aracın yanına giden görevliler araç içerisinde bir kişinin cansız olduğunu ve araç camının kırık olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrol sonrası araç içerisinde bulunan şahsın 30 yaşlarında erkek olduğu ve başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurum Morguna kaldırıldı.
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