29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da mezarlıkta korkunç olay! Güvenlik görevlileri fark etti: Aracın içinde...

İstanbul’da mezarlıkta korkunç olay! Güvenlik görevlileri fark etti: Aracın içinde...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
ABONE OL
İstanbul’da mezarlıkta korkunç olay! Güvenlik görevlileri fark etti: Aracın içinde...

Korkunç olay İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan bir mezarlıkta sabah saatlerinde meydana geldi. Park halindeki araç içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedi bulunan erkek şahsın başından vurulmuş olduğu belirlenirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...

İstanbul'da yaşanan olay, Ümraniye ilçesine bağlı İnkılap Mahallesi Kocatepe Mezarlığında sabah saat 08.00 sularında meydana geldi.

İddiaya göre mezarlıkta devriye faaliyeti yürüten güvenlik görevlileri park halindeki 34 VZ 7961 plakalı hafif ticari araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Şüphelendikleri aracın yanına giden görevliler araç içerisinde bir kişinin cansız olduğunu ve araç camının kırık olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrol sonrası araç içerisinde bulunan şahsın 30 yaşlarında erkek olduğu ve başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurum Morguna kaldırıldı.

İntihar şüphesi üzerinde durulan olayda polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA